Sesc Campina Grande celebra o cinema paraibano em Mostra

O Sesc Campina Grande realiza, nesta quarta-feira (18), a 7ª edição da Mostra de Cinema, evento que celebra e incentiva a produção audiovisual independente, com destaque para curtas-metragens paraibanos. A programação começa às 19h no teatro do Sesc Centro e é gratuita, aberta ao público em geral.

Bruno Pacelly, coordenador de cultura do Sesc, destacou a importância do projeto. “O Mostra de Cinema é um momento de celebração do audiovisual paraibano. Selecionamos cinco curtas-metragens que refletem a diversidade e a riqueza da produção local, com obras de diferentes gêneros, como animação e ficção. É uma oportunidade de conhecer e valorizar o que está sendo produzido no nosso estado, saindo do mainstream para explorar o que está além das salas comerciais,” afirmou.

Após a exibição dos filmes, haverá um debate com Martina Nobre, que discutirá a presença da mulher no audiovisual. Bruno ressaltou que o evento busca ir além da contemplação artística: “A cultura é educativa, e o Sesc sempre agrega momentos de formação às nossas atividades. Queremos não só exibir filmes, mas também abrir espaço para reflexões que aprofundem questões culturais.”

A programação é ideal para cinéfilos, estudantes de audiovisual e famílias que buscam um programa cultural.

“Reforçamos o convite para todos: trabalhadores, estudantes, ou quem deseja uma noite de lazer diferente. O teatro do Sesc, no segundo andar do Sesc Centro, estará de portas abertas com classificação livre para todas as idades,” concluiu Bruno.