Natal Iluminado terá 11 dias ininterruptos de programação cultural

O Natal Iluminado é uma celebração que transforma a cidade de Campina Grande em um verdadeiro cenário de magia e de encanto, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a população campinense. E nos próximos dias, que aproximam-se da data magna do Natal, a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), preparou uma verdadeira maratona de apresentações culturais que celebram o nascimento do menino Jesus.

Serão 11 dias ininterruptos de programação, unindo várias linguagens artísticas como música, dança e teatro, promovendo a alegria e a magia do Natal nos polos Açude Velho e Parque Evaldo Cruz.

A programação inicia nesta quinta-feira (19) e vai até o próximo domingo, dia 29, com atrações como a centenária Filarmônica Epitácio Pessoa, Auto de Natal Luz do Amor, Papai Noel e sua Trupe, Orquestra Lira, Ananias do Acordeon, e um especial com a cantora Erika Marques.

Ademais, a população campinense poderá desfrutar, além das iluminações brilhantes e decorações encantadoras, de várias apresentações culturais, como corais, bandas dos mais variados gêneros musicais, pastoris, ballets, grupos de dança, entre outros, incluindo programações especiais para a véspera e para o dia de Natal.

Veja a programação completa:

Polo Parque Evaldo Cruz

19/12 (Quinta-feira)

A partir das 18h

Grupo de Flautas Doce, de São José dos Ramos;

Ballet do Campestre;

Pastoril Iluminado Luz Divina;

Coral do Instituto dos Cegos;

Culminância de fim de ano do Centro Educacional Êxodo;

Culminância de fim de ano da Escola IAB.

20/12 (Sexta-feira)

A partir das 18h

Instituto Educacional Pequeno Cientista apresenta: “Bonecas Bailarinas” e “Pequenos Brilhantes”;

Culminância de fim de ano do Colégio Djanira Tavares;

Grupo Espírita Toque de Luz;

Espaço Ballet Hadassa Costa;

Coral Adoração da ACEV;

Flor de Pitaya / Filhos de Dança, da Cidade de Sumé.

21/12 (Sábado)

A partir das 19h

Noite dos Corais da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP);

Trupe Natalina, com Papai Noel, Orquestra Lira, patinadores, bailarinas e muito mais.

Anfiteatro

A partir das 20h

Auto da Luz do Amor.

22/12 (Domingo)

A partir das 18h

Coral Vozes: “Jesus nasceu em mim”;

Ballet Alice Coutinho;

Projeto Music Alma;

Ballet Luz do Saber;

Ballet Kairós.

23/12 (Segunda-feira)

A partir das 18h

Ballet Seu Sonho é o Meu Sonho;

Pastoril com Auto de Natal, do São Vicente de Paulo;

A Estrela Guia, da Cidade de Belém;

Serenart.

24/12 (Terça-feira)

A partir das 19h

Trupe Natalina, com Papai Noel, Orquestra Lira, patinadores, bailarinas e muito mais.

Anfiteatro

A partir das 20h

Auto da Luz do Amor.

25/12 (Quarta-feira)

A partir das 19h

Filarmônica Epitácio Pessoa e Convidados;

Coral da Igreja o Brasil para Cristo (IOBPC), do Bela Vista;

Aluska Santos;

Trupe Natalina, com Papai Noel, Orquestra Lira, patinadores, bailarinas e muito mais.

Anfiteatro

A partir das 20h

Auto da Luz do Amor.

26/12 (Quinta-feira)

A partir das 19h

Coral Perfeito Louvor;

Grupo de Arte Católica Esplendor do Raio da Misericórdia;

Ananias do Acordeon canta “Jesus Nasceu”.

27/12 (Sexta-feira)

A partir das 18h

Kalins Desunakae;

Pastoril São João Batista;

Acilene Barros e Banda;

Forró da Benção.

28/12 (Sábado)

A partir das 19h

Ministério de Louvor A Palavra Revelada;

Banda Plenitude;

Missão Restaum;

Kezia Moreira.

29/12 (Domingo)

A partir das 19h

Erika Marques e convidados.

Polo Açude Velho

20/12 (Sexta-feira)

A partir das 18h

Aulão Sejel – (com os professores Hércules, Ademir e Kika);

Maria Luíza;

Tony Semente;

Daniel Rei;

Banda Os Divinos.

21/12 (Sábado)

A partir das 19h

Cabelinho Porto;

Sensualizarty.

22/12 (Domingo)

A partir das 19h

Muriel Maciel Silva;

Grupo Chorata;

Trupe Natalina, com Papai Noel, Orquestra Lira, patinadores, bailarinas e muito mais.

Auto da Luz do Amor.

27/12 (Sexta-feira)

A partir das 18h

Aulão Sejel;

Entre Nós;

Erik Silva.

28/12 (Sábado)

A partir das 19h

Valéria Secchine;

Vladimir Costa;

Léo Oliveira.

29/12 (Domingo)

A partir das 19h

Thiago Mexerica;

Gegê Oliveira;

Pastor Erivaldo.