Crianças e adolescentes da Casa da Esperança 4, da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizaram uma Cantata Natalina na Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, em evento realizado pelo órgão na noite dessa terça-feira, 17. A ação aconteceu com o apoio da Secretaria e do Conselho Municipal de Direitos e Defesa das Crianças e Adolescentes (CMDDCA), com o objetivo de integrar as crianças nas ações natalinas da cidade.

Na ocasião, 31 crianças apresentaram várias músicas de Natal, acompanhadas pelo maestro e professor de música Lemuel Guerra, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), que colaborou com a ação desde os ensaios. Na oportunidade, as crianças e adolescentes também tiveram um momento para conhecer o Papai Noel, que estava no local em um trenó cenográfico e cantou músicas junto ao público no espaço.

Para Simone Gonçalves, de 14 anos, o conjunto do evento foi muito especial para ela. “Eu amei participar desse momento, foi uma experiência maravilhosa, porque eu nunca havia me apresentado em uma cantata e nem tinha conhecido o Papai Noel. Eu achei tudo lindo, e apesar do nervosismo, é algo de que sempre me lembrarei com carinho”, disse a menina.

Segundo a diretora Ana Cleide Rontondano, da Diretoria de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade da Semas, a ação foi muito importante. “Reunimos os acolhidos de todas as casas de acolhimento para prestigiarem o evento, mesmo os que não se apresentaram. Essa é uma forma de nos confraternizar nesse período natalino, fortalecendo o espírito do Natal e os vínculos das crianças com nossas equipes e as da Vara da Infância”, afirmou a diretora.

O juiz Perilo Lucena, da Vara da Infância, também abordou sobre a ação. “Algumas coisas podem parecer simples para a gente, mas esse evento, para crianças em situação de acolhimento, é uma oportunidade. Muitas delas nunca viram o Papai Noel ou alguém se apresentar em uma cantata e muito menos se apresentaram para o público. Nós só temos que agradecer a todos que contribuíram para tornar esse momento especial para cada uma delas”, concluiu o juíz.

Homenagem em memória

O evento também aconteceu em homenagem e memória de José Sérgio (J. Sérgio), que faleceu há cinco meses, e passou os últimos 30 anos em uma carreira como Papai Noel. No local, o juíz Perilo Lucena relembrou a trajetória do artista, citando o trabalho dele em cidades da Paraíba, por onde levou eventos beneficentes e campanhas de doação de roupas e brinquedos para o público infantil, ajudando a tornar especial o Natal de diversas crianças.