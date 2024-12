Caravana Iluminada da Coca-Cola passa por João Pessoa esta semana

O brilho e o encantamento do Natal estarão ainda mais mágicos em João Pessoa, na noite desta quinta-feira (19), com a passagem da Caravana Iluminada da Coca-Cola, que passará pelas principais ruas e avenidas da Capital paraibana.

A caravana, que será comandada pelo Papai Noel, sairá do Parque Solon de Lucena, às 17h30, passando pela Orla marítima até chegar a Mangabeira, encerrando o percurso no Centro Cultural do bairro. Serão cerca de 20 km de percurso, com duas paradas: na Avenida Ruy Carneiro, nas proximidades do Mercado de Artesanato; e no Busto de Tamandaré, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú.

Os desfiles natalinos, que têm o Papai Noel como protagonista, fazem parte da campanha de Natal da Coca-Cola 2024 intitulada ‘Desperte o Papai Noel que há em você’. O espetáculo também irá contemplar as regiões Norte e Centro-Oeste, contabilizando cerca de 15 estados brasileiros visitados pelos caminhões iluminados.

Em João Pessoa, essa será a quarta vez consecutiva e o secretário de Turismo (Setur), Daniel Rodrigues, celebra essa marca. “Este evento destaca a Capital paraibana como uma das capitais que mais demonstra o verdadeiro sentimento de Natal”, ressaltou.

Durante todo o percurso, uma multidão fica nas calçadas, a maioria com crianças, algumas delas até de colo, para fazer o registro e manter a fantasia milenar do ‘bom velhinho’. Todos, crianças e adultos, acreditam que Papai Noel realmente existe de fato. “É uma emoção que somente quem participa desse momento de magia pode sentir verdadeiramente’, pontuou o secretário.

A caravana de Papai Noel cumpre uma agenda de 29 apresentações em cidades dos nove estados do Nordeste, durante três meses. Na Paraíba, a caravana já passou por Patos e Campina Grande.

Natasha Castro, gerente de marketing e experiência e responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola – que coordena o projeto – afirmou que as caravanas de Natal da Coca-Cola tiveram recorde de público em 2023 e esse ano espera contagiar cada vez mais pessoas com esse espetáculo que já virou uma tradição natalina. “Ficamos emocionados e orgulhosos por proporcionar esse momento de alegria genuína num público tão diverso, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos”, destacou.