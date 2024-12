Vila do Artesão inicia eventos da programação especial de Natal em Campina Grande

Campina Grande está em mais uma temporada de celebração natalina e a Vila do Artesão, um dos principais pontos turísticos da cidade, divulgou atrações especiais que vão encantar moradores e visitantes.

Com decoração temática e um calendário com muitas apresentações culturais, o espaço será uma das principais opções de lazer durante o Natal 2024.

A programação começa nesta quinta-feira, 19, com a apresentação do Coral da STTP e se estende com outras atrações que valorizam a cultura regional e fortalecem o artesanato local. Além de promover entretenimento, o evento também incentiva a economia criativa, com produtos exclusivos disponíveis para compra e ideais para os presentes de Natal.

A Vila do Artesão, já conhecida por seu papel de destaque durante os festejos juninos, agora reforça sua relevância também no período natalino, unindo cultura, tradição e artesanato.

A iniciativa consolida o local como um dos principais polos de visitação em Campina Grande, promovendo o espírito natalino e movimentando a economia local.

Destaques da Programação Natalina da Vila do Artesão

Coral da STTP

Data: 19 de dezembro

Horário: 17h

Pastoril do Projeto Imagine

Uma apresentação emocionante com crianças e adolescentes, de 9 aos 16 anos de idade, participantes do projeto social da Associação Internacional de Caridade (AIC), de São Vicente de Paulo. O espetáculo resgata a tradição do pastoril, com cantos e louvações que celebram o nascimento de Jesus.

Data: 20 de dezembro

Horário: Após às 15h

Cantata Natalina do Instituto Pequeno Príncipe

Espetáculo de encerramento do ano letivo, reunindo alunos, professores, familiares e convidados em uma apresentação emocionante.

Data: 21 de dezembro

Horário: Após às 15h.