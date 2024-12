Centenas de famílias que passaram pelo Parque Solon de Lucena neste domingo (15) puderam acompanhar as atividades natalinas realizadas pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). A programação começou com uma apresentação do maracatu Baque Mulher JP, seguida pelo teatro com a Companhia Soluar e foi encerrada com o Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi.

“A nossa programação cultural de Natal tem sido um sucesso. Nas Três Ruas, no Busto de Tamandaré, aqui no Parque Solon de Lucena sempre temos observado a força e a vitalidade das nossas artes, das nossas culturas populares. Temos feito um trabalho muito forte de cuidado, estímulo e inclusão das culturas populares nos nossos grandes eventos”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

E acrescentou: “No Parque Solon de Lucena colocamos circo, maracatu, grupos de teatro como o Soluar que mostrou um espetáculo belíssimo. Temos uma programação de Natal voltada para toda a família. Isso é que é importante. O prefeito Cícero Lucena tem uma gestão extremamente aberta, sensível e nós trabalhamos na perspectiva da diversidade das culturas de João Pessoa. Por isso, o fomento e a incorporação das culturas populares no nosso calendário de eventos, inclusive no Natal”.

As apresentações começaram com o Maracatu Baque Mulher JP que, com muito ritmo, chamou a atenção de quem estava na Lagoa. Aniely Mirtes, coordenadora do Maracatu Baque Mulher JP, ressaltou que a Prefeitura tem dado oportunidade para que a cultura popular retome sua dignidade enquanto expressão artística.

A Companhia Soluar foi a segunda atração a se apresentar. Com muito humor e leveza, o grupo apresentou o com o espetáculo ‘Trupizupe – O Maior Quengo do Nordeste – O Musical’. “É muito importante estarmos apresentando o nosso trabalho, na nossa cidade depois de ter feito uma turnê pelo país. É um espetáculo de teatro de rua que tem as suas características de valorização da cultura nordestina, com texto de Bráulio Tavares e direção de Edilson Alves. A ideia foi essa, de fazer com que o público saísse daqui de uma forma extrovertida, prestigiando o teatro, essa arte milenar”, destacou Jamil Richene, presidente da Companhia Soluar.

A Mestra Tina, que representa o Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi, comemorou a apresentação do grupo.

“Quero agradecer à Funjope por essa maravilhosa oportunidade de participar dessa festa de Natal de 2024. A intenção maior é de trazer para o público o Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi, do Bairro dos Novais, que existe desde a década de 1960 pelas mãos do Mestre João do Boi, e fazer as pessoas conhecerem a nossa cultura tradicional e de raiz, nessa maravilhosa festa. Estamos muito felizes”, destacou.

Papai Noel – Todas as sextas, sábados e domingos de dezembro, a partir das 17h, a programação no Parque Solon de Lucena conta com a participação do Papai e Mamãe Noel, na Casa do Papai Noel.

Público – O público que foi ao Parque Solon de Lucena se encantou com a programação cultural e aprovou a iniciativa da Funjope de valorizar as culturas populares. “Gosto muito de teatro e estou achando muito bacana, uma programação linda para esse período e gratuita. Está excelente”, afirmou a dona de casa Eunice da Fonseca. “Acho que é muito boa e diferente essa programação. Anima todo mundo. Estou gostando demais”, opinou o comerciante Carlos Antônio da Silva.

“Eu achei muito interessante essa programação. Gosto bastante de teatro, então, foi ótima essa ideia”, disse a estudante Flávia Letícia Gomes da Silva.

Essa peça foi ótima, faz parte da nossa cultura nordestina e o teatro. Muita gente nem conhece”, ressaltou Pedro Gabriel Pereira.

“Eu acho incrível, por exemplo, o evento do Baque Mulher JP, usando a música para combater a violência contra a mulher. O evento em si é todo muito bom, a música é ótima e andar pela Lagoa mostrando tudo isso é muito bom”, observou o estudante Otto Saraiva.

O patrulheiro rodoviário Gilvando Santos Carvalho foi só elogios ao evento: “Sou admirador de todo trabalho cultural que é feito na nossa cidade. Acho importante que a Funjope incentive cada vez mais os grupos da cultura que realmente não têm espaço para se promover. Acho que a Lagoa é um bom local. Com mais incentivo, a cada ano, vamos não só melhorar os eventos propriamente ditos, a participação das pessoas que vêm assistir, mas também teremos mais diversidade de manifestação cultural”.