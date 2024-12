Podcast: professora fala sobre as danças e folguedos do ciclo natalino

Na participação desta sexta-feira no programa Conexão Caturité, a professora Giseli Sampaio trouxe uma rica explanação sobre as danças e folguedos do ciclo natalino, destacando seu significado cultural e religioso.

Ela explicou que essas manifestações representam a adoração dos pastores ao menino Jesus, simbolizando gratidão e alegria pelo seu nascimento.

Giseli também abordou o papel das danças, como os reisados, pastoris e folias de reis, na preservação do folclore e no fortalecimento dos laços comunitários.

Além disso, destacou o simbolismo das cores: o azul, ligado à pureza e à proteção, e o vermelho, que representa alegria, amor e renovação.

Ouça o podcast abaixo