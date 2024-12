Multidão prestigia show de Sandra Sá, Companhia Municipal e Orquestra Sinfônica, em João Pessoa

Uma multidão lotou o Adro do Centro Cultural São Francisco na noite desta sexta-feira (13) para prestigiar a apresentação da cantora Sandra Sá, junto com a Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa e a Companhia Municipal de Dança.

Juntos, artistas, músicos, bailarinas e bailarinos fizeram o público dançar e cantar ao som de canções como Joga Fora e Olhos Coloridos. O evento integra a programação natalina realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) que se estende durante o mês de dezembro.

“Foi realmente uma noite única e especial. Ali em frente ao Museu de São Francisco nós conseguimos montar uma verdadeira experiência estética e musical que integrou gerações. Tínhamos ali músicos da Orquestra Sinfônica Municipal, da Banda 5 de Agosto, os nossos bailarinos e Sandra Sá que interagiu com o público, brincou e mostrou a capacidade criativa e inventiva que ela tem”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele destacou que a Prefeitura de João Pessoa e a Funjope conseguiram mais uma vez propiciar uma belíssima experiência estética e um momento histórico para a cidade de João Pessoa nesse período de Natal.

“Além de desenvolvermos o nosso conceito de integrar músicos de perfil nacional com a Orquestra Sinfônica Municipal, conseguimos atrair um público gigante que dançou, cantou e efetivamente vivenciou um momento musical com a Sandra Sá. Todos estão de parabéns”, disse.

“Também quero agradecer de uma forma muito especial ao Padre Marcondes Menezes pela parceria que temos para fazer as nossas ações no Museu de São Francisco”, destacou Marcus Alves.

O diretor também reconheceu o esforço dos que fazem a Fundação Cultural de João Pessoa. “Agradeço a toda a equipe da Funjope que se dedicou a esse concerto de Natal, agradeço aos colaboradores que trabalharam para que tudo desse certo, a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Samu, Corpo de Bombeiros, enfim, um conjunto grande de instituições e de secretarias que nos ajudam a desenvolver os nossos grandes eventos. João Pessoa teve um concerto de Natal que entra para sua história. Isso realmente nos deixa muito contentes”, acrescentou.

Depois de um show eletrizante, Sandra Sá comentou sua experiência. “Eu gosto de João Pessoa, tenho amigos aqui, e eu gosto muito do Brasil, que é um país fantástico. Em cada lugar que eu vou vejo mais belezas e tinha um tempão que eu não vinha aqui. Tomara que não demore mais tanto tempo. O show, para mim, foi aquilo que as pessoas viram no palco. Foi bom demais”, resumiu a cantora, compositora, musicista e atriz carioca que, durante o show, desceu do palco e cantou no meio do público.

O maestro Rogério Borges comemorou o momento. “A importância é ímpar porque estamos juntando dois grupos da Funjope – Orquestra e Banda 5 de Agosto – para fazer o evento de Natal. Todo ano estamos trazendo uma atração nacional e valorizando o grupo de casa. Uma mistura que o público está aprovando, misturando ritmos. É um momento de muita emoção”, afirmou.

Para a bailarina Stella Paula Carvalho, que está à frente da Companhia de Dança, cada vez que as bailarinas e bailarinos se apresentam é uma nova emoção. “É sempre um prazer e uma honra estarmos num evento como esse.

É o terceiro ano em que estamos, em dezembro, fazendo essa troca com os artistas. Isso é muito importante porque, além da visibilidade da Companhia, é uma maneira de aprendermos com eles, com música, com orquestra, com canto. Foi uma experiência muito especial, com um grande aprendizado”, pontuou.

Público – Quem saiu de casa para ver o show celebrou a oportunidade de ver a apresentação. “Estou saindo daqui leve. Foi um show sensacional. A Funjope acertou em cheio ao trazer Sandra Sá com todo seu carisma, com essa voz potente, com as músicas que fazem parte da história de tanta gente. A Prefeitura e a Funjope capricharam mais uma vez. Estão de parabéns”, afirmou a publicitária Lucy Carneiro.

Aos 82 anos, a aposentada Socorro Araújo foi uma das primeiras a chegar no Adro do Centro Cultural São Francisco. “Sou muito fã de Sandra Sá e gosto muito de ver as apresentações culturais que acontecem na cidade. Não perco por nada. Hoje foi uma noite especial. Mesmo com a bengala de lado, fiz questão de vir. É muito importante que a Prefeitura e a Funjope façam sempre esses eventos que enriquecem nossa cultura, gratuitos para a população. Foi maravilhoso”, elogiou.

“Achei adorável trazer Sandra Sá. Foi uma excelente escolha, combinou muito bem com o evento de hoje. Eu amo a Sandra. Foi uma escolha a dedo”, observou o bancário Tales Antônio da Silva. “E junto com a Orquestra Sinfônica, a escolha foi maravilhosa”, emendou a também bancária Débora Brandão.

“Fiquei sabendo da programação de um amigo artista e resolvi conferir. Sandra Sá tem uma representação negra, tem uma coisa com os valores que precisamos reivindicar, nossas origens como povo negro. A ideia é essa. Gostei da atração e está aprovadíssima”, pontuou o analista de sistemas Gerlânio Rolim.

A agente de viagem Verônica Sena aprovou o evento. “Eu adorei. Trabalho com turismo e, por isso, considero maravilhoso a Prefeitura estar voltada para esse cenário de final de ano que combina tudo. Trazer artistas de fora é importante, acelera o turismo, trazendo as pessoas para cá. Além disso, valoriza a nossa cultura, o que é essencial”, afirmou.

Para a professora Valéria de Sena, a cada ano a programação surpreende. “Ano passado, eu vim e achei lindo. Agora veio uma artista com estilo diferente e estou achando maravilhoso. Acho importante demais incentivar a cultura, trazer uma orquestra gratuitamente para o público, num lugar histórico. Fantástico isso aqui”.

Para o funcionário público Mauro Barbosa da Silva, o evento contribui para divulgar a João Pessoa e a cultura local. “A cidade está espetacular, com uma decoração lindíssima, e esse evento ajuda a divulgar o trabalho cultural que a gestão vem fazendo. Com relação ao show, sempre acompanhei a artista Sandra Sá, uma pessoa querida e que, por onde passa, arrasta multidões. A cidade ganha e nós também. Meus parabéns”.

“Estou fazendo aniversário hoje e vim comemorar aqui, prestigiando o show de Sandra Sá, vendo a Orquestra se apresentar. Tudo muito lindo. Vai ficar marcado na minha vida esse dia”, acrescentou a funcionária pública Dalvanice Barbosa.