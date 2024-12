Escolas municipais encerram programação do Natal da Educação, em Campina Grande

Estudantes de quatro escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande se apresentaram na noite desta sexta-feira, 13 de dezembro, no encerramento do Natal da Educação, evento realizado pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação.

As apresentações foram iniciadas na quarta-feira, 11, e subiram ao palco do Pátio de Eventos do Parque Evaldo Cruz alunos de 22 escolas municipais, além das equipes e atendidos da Clínica Escola do Autismo. O evento reuniu centenas de pessoas entre o público visitante do parque e as equipes das escolas e pais de alunos.

Nesta noite de encerramento, as apresentações foram iniciadas pela Escola Municipal Henrique Guilhermino, com um espetáculo que uniu música, conto e interpretação. Os estudantes encenaram o Pastoril Iluminado Luz Divina celebrando o nascimento de Jesus, com a representação da jornada de ida das pastoras ao encontro de Jesus. Em seguida, subiram ao palco os estudantes da Escola Municipal Maria Salomé, com a entrada das pastorinhas em adoração a Jesus, com a representação da simplicidade e amor.

Na sequência, se apresentaram os alunos da Escola Municipal Félix Araújo, com o Coral Uirapuru, celebrando o Natal com lindas canções. O encerramento foi com os estudantes da Escola Municipal Amaro da Costa Barros, com uma cantata natalina reforçando a importância de viver e compartilhar o espírito natalino. A escola também levou turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o evento.

O público lotou o pátio de eventos para acompanhar as apresentações. Foi o caso de Leila que veio ver a apresentação da sobrinha Kauany, que se apresentou no pastoril da escola. “Eu estou encantada com a apresentação, tudo muito bem organizado e as meninas estão lindas. Eu vim acompanhar a apresentação mas também estou registrando tudo aqui no celular”, disse.

Para a coordenadora de Cultura na Seduc, Gisele Sampaio, o evento foi uma oportunidade para destacar o potencial das escolas com relação à cultura natalina.

Esses três dias, eles foram, na verdade, uma grande imersão dentro da genuinidade da nossa cultura, nesse ciclo natalino tão rico de significados, de sincretismo, de simbologias. E as escolas trouxeram todos os elementos que são típicos, os folguedos, as danças, os pastoris, as pastoras, e isso faz alusão exatamente ao que se perpetua dentro da arte educação. Foram três dias lindos, intensos, ricos, para celebrar de forma muito potencial esse encontro, esse trabalho que a Secretaria de Educação promoveu junto a essas escolas”, finalizou a coordenadora.