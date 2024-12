Chegada do Papai Noel abre especial de Natal no Hospital de Trauma de Campina

As crianças internadas no Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, unidade do Governo da Paraíba, em Campina Grande, receberam na tarde dessa sexta-feira (13), uma visita diferente, o Papai Noel. Ele chegou na unidade em carro aberto do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. A ação faz parte da programação especial de fim de ano do Trauma-CG.

A iniciativa é realizada pelo Departamento de Eventos, juntamente com a direção da unidade. Segundo a gerente administrativa, Juliana Morais, a ação abrilhanta ainda mais o período natalino.

“O Papai Noel foi um presente para todos nós, ele sempre encanta crianças e adultos por onde passa. E chegar no carro dos Bombeiros tornou o momento ainda mais lindo e mágico para todos os presentes. Valeu a pena sentir a emoção deles através das expressões de felicidade”, destacou.

Mas a ação não ficou só na chegada do Papai Noel, personagens infantis e uma bandinha de música também animaram as crianças internadas, acompanhantes e funcionários da instituição. A tarde ainda teve a distribuição de presentes para os pequenos.

A dona de casa de Campina Grande, Emanuela Ribeiro, que está acompanhando a filha de nove anos, Isabela Ribeiro, internada após passar por um procedimento cirúrgico, descreveu a visita como um momento mágico, que desperta bons sentimentos e a alegria de viver.

“Mesmo estando em um ambiente de hospital com minha filha operada, a gente sente as boas energias repassadas por esse gesto. É com muita alegria que recebemos a visita e o presente deixado pelo Papai Noel”, afirmou.

Já a pequena Isabela afirmou que gostou muito desse dia diferente no hospital. “Eu gostei de ver o Papai Noel aqui, mas espero que no dia 24 eu já esteja em casa para esperar o Papai Noel lá”, disse.

O comandante do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar da Paraíba, coronel Jean Benício, falou da parceria do órgão com a unidade hospitalar e destacou o encantamento e benefícios para as crianças.

“Esses momentos especiais contribuem muito para a recuperação das crianças internadas. O Natal é a época mais esperada do ano, principalmente, pelas crianças que sonham em ter um momento mágico com o Papai Noel. E ainda mais, um Papai Noel, que chega no carro do Corpo de Bombeiros. Por isso, não medimos esforços juntamente com a equipe Trauma –CG para colaborarmos com este momento”, pontuou.

Já a coordenadora da pediatria, a médica Noadja Andrade, ressaltou a importância da ação para a recuperação dos pacientes.

“A visita do Papai Noel ao Hospital de Trauma é muito mais do que um gesto simbólico. É um momento de alegria, conforto e acolhimento para as crianças que enfrentam desafios em um ambiente hospitalar. Essa ação não leva apenas presentes, mas também esperança e sorrisos, que são essenciais para o bem-estar emocional e a recuperação de nossos pequenos pacientes,” explicou.

A programação natalina no Trauma-CG segue até o dia 23. Confira:

17/12 às 10h – Ação social com a presença dos jogadores de futebol dos principais times da cidade.

18/12 às 16h – Cantata Natalina com Banda de Música da Polícia Militar da Paraíba.

23/12 às 16h – Cantata Natalina com a Banda de Música do Corpo de Bombeiros.