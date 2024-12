A programação da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) para este sábado (14) envolve apresentações do Circo Montagem na Lagoa, e Auto de Natal da Companhia Borandá nas Três Ruas, a partir das 16h, e ainda apresentação do Maracatu Maracastelo (foto) no Busto de Tamandaré, com início às 18h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressalta que a programação de Natal está centrada na ideia do conceito de valorizar a diversidade das culturas de João Pessoa. Por isso, a programação é variada tanto do ponto de vista do território como das linguagens.

“E nós temos trabalhado um acolhimento e um cuidado com diversas culturas populares, maracatus, circo, folguedos populares natalinos, de maneira que as famílias, as crianças, os jovens e adultos que forem ao Parque Solon de Lucena, Três Ruas e Busto de Tamandaré possam ter uma variedade de atrações culturais sempre dentro desse princípio de valorizar as tradições das culturas populares, incorporando-as ao dia a dia da Funjope e da Prefeitura de João Pessoa como temos feito na Festa das Neves, no São João e agora também no Natal. É uma política de valorização, de inclusão das culturas populares no nosso calendário anual”, observa.

Parque Solon de Lucena

Wagner Velasquez, que está à frente do Circo Montagem, conta como será a participação do grupo. “Vai ser uma apresentação em vamos procurar integrar as artes circenses ao tema natalino. Faremos números circenses como malabarismo, bambolês, monociclos e palhaçaria”, destaca.

“A expectativa é a melhor possível. Estamos muito ansiosos para ter o encontro com o público nesta data tão especial, principalmente nesse cenário do Parque Solon de Lucena, a famosa Lagoa, que está lindo”, emenda.

Três Ruas

A programação das Três Ruas conta com o Auto de Natal, com a Companhia Borandá. Raquel Apolinário, que representa a Companhia, explica que o grupo vai apresentar O Sacra Folia, com músicas inspiradas em folguedos, festa de Reis, em muitos elementos da cultura popular nordestina, como os personagens e a caracterização.

Ela relata que é um auto de Natal abordado de forma cômica, com momentos de emoção, muita música, dança e também muito riso. Fala de uma fuga da Sagrada Família, dos soldados de Herodes para o nascimento de Jesus. Para chegar em Belém, eles se perdem no meio do caminho e vêm parar na Paraíba, sempre encontrando personagens ao longo desse caminho.

“É um espetáculo que as crianças adoram e cai muito na graça do público porque tem uma interação muito grande e os personagens são muito carismáticos. A nossa expectativa enquanto grupo é levar essa alegria, essa leveza e essa história do nascimento de Jesus dessa maneira muito nossa, com esse tom nordestino de ser. Esperamos que esse ambiente que está tão bonito esteja repleto de pessoas para refletir conosco também”, afirma.

A apresentação é baseada na obra de Luís Alberto de Abreu, jornalista de formação, que iniciou a carreira como dramaturgo, escreveu cerca de 50 peças, além de atuar como roteirista de cinema e TV com destaque para as minisséries globais: Hoje é dia de Maria (2005) e A Pedra do Reino (2006). Entre os prêmios recebidos pelo autor destacam-se: Mambembe (1995); Moliére da Companhia Air France (1982); Panameo (2002) e o prêmio Shell (2004).

Busto de Tamandaré

Neste sábado, a partir das 18h, tem cultura popular, com o Maracatu Maracastelo, no Busto de Tamandaré. Para a Mestra Ângela Gaeta, que representa o Maracastelo, é importante que as culturas populares, principalmente o maracatu, tenham espaço nos eventos culturais da cidade.

Ela observa que estar nesses eventos é uma forma de legitimar esse movimento de retomada e de garantir a sustentabilidade dos grupos. “Maracatu é resistência, é cultura afro-brasileira, de matriz africana, e é uma expressão muito rica e que só fortalece a cultura popular da cidade de João Pessoa.