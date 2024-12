Parque Evaldo Cruz: Abertura do Natal da Educação encanta público de Campina Grande

Na noite desta quarta-feira, 11 de dezembro, foi realizada a abertura oficial do Natal da Educação, evento promovido pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação (Seduc).

O espetáculo, que integra a programação do Natal Iluminado, encantou o público presente no Parque Evaldo Cruz, com apresentações culturais de escolas municipais, que destacaram o espírito natalino e a criatividade dos estudantes.

Cerca de 22 escolas da Rede Municipal de Educação estão participando da festividade, que se estenderá durante todas as noites até a próxima sexta-feira, 13 de dezembro.

A noite de abertura contou com diversas manifestações artísticas, como danças, corais, apresentações de pastoril e poesias, que refletem as tradições natalinas e a diversidade cultural de Campina Grande.

Entre as apresentações, destacaram-se a participação da Clínica Escola do Autismo – Afeto, com uma encantadora apresentação de dança, e a Escola Municipal Cícero Correia, que se apresentou com corais e um pastoril emocionantes. Também marcaram presença no palco as escolas Lafayette Cavalcante, Santo Afonso e CEAI Dr. João Pereira de Assis, que trouxeram ao público um espetáculo cheio de cor e magia.

Para o secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, o Natal da Educação tem um valor singular para a comunidade. “O evento é uma oportunidade ímpar de reunir nossos estudantes, famílias e toda a comunidade para celebrar a magia e os valores do Natal, como a união, a solidariedade e a esperança. As apresentações culturais mostram o talento de nossos alunos e o esforço das escolas em valorizar a cultura e fortalecer os laços comunitários”, afirmou.

Para a professora de música Ruth Tatiana Formiga, esse tipo de experiência favorece os estudantes em muitos aspectos.

“Um momento como esse dá a eles a oportunidade de terem outras vivências, na quais eles são protagonistas das suas próprias histórias. Aqui as crianças estão sendo exaltadas, estão no palco mostrando tudo aquilo que vem sendo trabalhado dentro da escola e isso favorece ainda mais o processo educacional”, ponderou.

Para Maria Pietra, 12 anos, estudante do CEAI João Pereira de Assis, esta é uma oportunidade única.

“Estou no coral há pouco tempo mas já me apresentei várias vezes. E hoje é ainda mais especial. Tenho certeza que em breve eu estarei em outros palcos. Tem sido muito importante pra mim”, pontuou emocionada.

O Natal da Educação não é apenas uma manifestação artística, mas um importante momento de celebração e valorização das tradições locais, reforçando a identidade cultural de Campina Grande e a importância da educação na formação dos cidadãos. O evento também é um reflexo do compromisso da Prefeitura em promover atividades que aproximam a comunidade, enriquecendo o cenário cultural da cidade durante o período natalino.

A programação continua nos próximos dias, com mais apresentações das escolas municipais, oferecendo ao público uma rica experiência cultural e natalina.

Programação

12 de dezembro

– Escola Municipal Profª. Nely de Lima e Melo – Dança e encenação

– Escola Municipal Prof. José de Almeida Junior – Apresentação musical – SOLO

– Escola Municipal Prof. José de Almeida Junior – Coral

– Escola Municipal Monsenhor Sales – Coral

– Escola Municipal Anis Timani – Coral

– Escola Municipal Rivanildo Sandro Arcoverde – Coral

13 de dezembro

– Escola Municipal Henrique Guilhermino Barbosa – Pastoril

– Escola Municipal Maria Salomé – Pastoril

– Escola Municipal Amaro da Costa Barros – Coral EJA

– Escola Municipal Estudante Leonardo Vitorino Guimarães – Coral

– Escola Municipal Félix Araújo – Coral

O evento é gratuito e aberto ao público, com início sempre às 19h, no Parque Evaldo Cruz.