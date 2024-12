João Pessoa: Hotel Globo terá apresentação do Grupo Nossa Voz

Nesta sexta-feira (13), a programação natalina da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) envolve uma apresentação do Grupo Nossa Voz, que fará um show especial no Hotel Globo, Centro Histórico da Capital. A apresentação começa às 16h e é gratuita.

“Nós temos um cuidado todo especial com os nossos equipamentos do Centro Histórico de João Pessoa, Casa da Pólvora, Casarão 34, Hotel Globo. Todas as ações que desenvolvemos ali são permeadas de um simbolismo muito forte porque revelam a política de cultura da Prefeitura de João Pessoa para desenvolver, estimular as nossas artes e cultura, mas, sobretudo, para ocupação viva do Centro Histórico”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que, durante muito tempo, foi realizado no Hotel Globo o projeto Sol Maior. “Entendemos que, no período natalino, é necessário darmos continuidade a esse projeto. Fizemos uma programação especial de música para o Hotel Globo, principalmente instrumental, que possa alegrar os corações do morador de João Pessoa e também do turista que nos visita durante os festejos de Natal. E tem dado certo. A nossa política de cultura está no caminho certo”, acrescenta.

Nossa Voz – O Nossa Voz, que se apresenta no Hotel Globo, a partir das 16h, é formado por Thaïse Gadelha que, além de arranjadora, teclado, vocal, é a idealizadora do grupo; Germana Sales (percussão), Ariadne de Lima (vocal) e Gracinha Carvalho (vocal).

“Para nós é uma satisfação enorme participar de mais um projeto promovido pela Funjope, valorizando e incentivando os artistas locais, ainda mais num espaço tão bonito como o Hotel Globo. É uma boa oportunidade de mostrar nosso trabalho para públicos diversos”, pontua Gracinha Carvalho.

Ela lembra que o Nossa Voz sempre conta com a participação de músicos que acompanham o grupo ao longo dos anos, o baixista Adriano Ismael e o baterista Lula Nicácio.

O repertório inclui canções como ‘Wave’, ‘Garota de Ipanema’, ‘O Trenzinho do Caipira’, ‘Baby’, pots-pourris de Caetano Veloso, Chico Buarque, Lulu Santos e também de forrós.

Formado em 1987, o Grupo Nossa Voz especializou-se em cantar músicas do repertório popular brasileiro, exaltando compositores como Tom Jobim, Vinícius de Morais, Ivan Lins, Milton Nascimento, João Bosco.

O grande diferencial do grupo é o estilo próprio dos arranjos vocais idealizados por Thaïse Gadelha que, junto com as demais integrantes do Nossa Voz, leva música de qualidade aos diversos recantos do país.