A arte-educação e o Dia do Forró serão celebrados na programação do Natal Iluminado

A 11ª edição do Natal Iluminado, realizada pela Prefeitura de Campina Grande, já registrou, desde sua abertura, um grande fluxo de visitantes nos polos do Parque Evaldo Cruz e Açude Velho.

Campinenses e turistas puderam aproveitar as vilas gastronômicas, toda a ornamentação natalina, além de uma programação cultural diversificada, mesclando várias linguagens artísticas.

Organizada pela Secretaria de Cultura (Secult), a programação artística segue também esta semana, iniciando já nesta quarta-feira (11) e seguindo até o próximo domingo (15).

Além da reapresentação de destaques dos últimos dias, como o Auto da Luz do Amor e o desfile natalino com a presença do Papai Noel e sua trupe, os próximos apresentações reservam muitas surpresas, incluindo a culminância de fim de ano da Rede Municipal de Ensino, realizada pela Secretaria de Educação (Seduc).

“A arte-educação sempre esteve presente nas ações da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, seja através das apresentações do nosso Centro Cultural Lourdes Ramalho, a maior escola de iniciação à arte da região, que é gerido pela Cultura, ou da própria Secretaria de Educação, que possui diversos projetos culturais extremamente relevantes na formação dos estudantes”, enfatizou o secretário de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho.

Apesar do distanciamento do regional, muitas vezes estipulado como distante da temática natalina pelo senso comum, a Cultura Nordestina será mais uma vez evidenciada na programação do Natal Iluminado. Além da presença de grupos folclóricos como o Tropeiros da Borborema, precursor do estilo na cidade, o Dia do Forró (13 de dezembro) reserva um especial em homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, incluído no programa “Campina, São João o Ano Inteiro”.

Uma seleção de trios mais que especial, que será divulgada em breve, garantirá a animação do público presente na próxima sexta-feira em uma maratona de forró no largo do Açude Velho.

Confira a programação completa

11/12 (Quarta-feira)

Polo Parque Evaldo Cruz

A partir das 19h

Culminância de fim de ano da Rede Municipal de Ensino

12/12 (Quinta-feira)

Polo Parque Evaldo Cruz

A partir das 16h

Recital de piano clássico professora Luciene Brito

A partir das 19h

Culminância de fim de ano da Rede Municipal de Ensino

13/12 (Sexta-feira)

Polo Parque Evaldo Cruz

A partir das 19h

Culminância de fim de ano da Rede Municipal de Ensino

Polo Açude Velho

A partir das 18h

Aulão da Sejel (com os professores Margareth, Pedrinho, Pimentel, Ricardo e Kika)

Especial Dia do Forró: tributo a Gonzagão

14/12 (Sábado)

Polo Parque Evaldo Cruz

A partir das 18h

Coral TSPI SESC

Culminância de fim de ano do Colégio Inovação

Grupo folclórico Tropeiros da Borborema

Coral SUD

Desfile Natalino com Papai Noel e toda sua trupe

Anfiteatro

19h

O Auto da Luz do Amor

19h30

Culminância da Escola Emília Barbosa

Polo Açude Velho

A partir das 19h

Banda a pulso

Grupo Três Amigos

15/12 (Domingo)

Polo Parque Evaldo Cruz

A partir das 18h

Grupo de Dança TSPI

Coral Sicoob

Carolina Medeiros

Balança Mas Não Cai

Orquestra Alto Refúgio

Polo Açude Velho

A partir das 19h

Desfile Natalino com o Papai Noel e toda sua trupe

O Auto da Luz do Amor

Luz e Adoração

Ananias do Acordeon canta “Jesus Nasceu”