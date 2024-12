Natal Iluminado: movimentação intensa no Parque Evaldo Cruz

O polo principal do Natal Iluminado de 2024 – Parque Evaldo Cruz – registrou intensa movimentação neste fim de semana, em Campina Grande.

Com árvore de Natal de 45 metros e vilas gourmet e gastronômica (instalada na parte superior do Parque do Povo), o espaço atraiu famílias de todas as partes da cidade.

O destaque ficou também pelas apresentações artísticas que estão sendo disponibilizadas à população por meio de um trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

Tâmela Fama, secretária de Desenvolvimento Econômico do Município, destacou a intensa movimentação nesses primeiros dias do evento, que segue até o dia 06 de janeiro.

“Como já era previsto, a beleza da decoração não apenas do Evaldo Cruz, mas no nosso Parque do Povo, Açude Velho e demais pontos da cidade encantaram a nossa população. E a prova disso é a intensa movimentação de visitação das pessoas nesses polos. Esse era o compromisso da Gestão, que incorporando e somando o trabalho de todas as secretarias entregou mais uma edição belíssima desse evento que só tende a crescer”, comemorou.