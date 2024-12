Natal Iluminado 2024: primeiro final de semana registra recorde de público 

Reunindo dança, teatralização e música, além de toda uma ornamentação digna de um filme, o primeiro final de semana da 11ª edição do Natal Iluminado foi um sucesso.

Já com os polos natalinos do Parque Evaldo Cruz e do Açude Velho oficialmente inaugurados, com opções culturais, gastronômicas e cenográficas, a população ocupou os espaços em um verdadeiro recorde de público.

Iniciando na quinta-feira (5) e se estendendo até o domingo (8), a programação artística, montada pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), reuniu, nos dois polos, espetáculos de arte-educação do Centro Cultural Lourdes Ramalho, das escolas da rede municipal de ensino e da rede privada, além de apresentações de instituições religiosas, grupos de dança e um aulão de ritmos, realizado pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, no largo do Açude Velho.

O desfile natalino deste ano está entre os destaques que surpreenderam o público no primeiro final de semana.

Com direito a patinadores, bailarinas do Quebra-Nozes, personagens bíblicos e o Papai Noel com toda sua trupe, a magia do natal se espalhou das vilas gastronômicas até o Pátio de Eventos do Parque Evaldo Cruz.

O anfiteatro, equipamento cultural recém inaugurado, também recebeu destaque na programação.

Estreando no sábado (7), o espetáculo “Auto da Luz do Amor” foi responsável por emocionar a plateia com um roteiro tocante que celebra o nascimento de Jesus Cristo.

O texto, inspirado pelas obras da grande dramaturga Lourdes Ramalho, tem direção do arte-educador do Centro Cultural, Flávio Guilherme.

“O enredo traz à tona as cenas da anunciação a Maria, a visita do anjo a José, a visita de Maria a Isabel, a jornada dos Reis Magos e, claro, o nascimento de Jesus. Esses momentos são contados por uma personagem especial, a narradora, que guia o público por essa emocionante trajetória. A música escolhida do repertório natalino deu vida a cada cena, criando uma atmosfera mágica e acolhedora, própria do espírito natalino. Além de resgatar a beleza do nascimento de Cristo, o espetáculo Auto da Luz do Amor também reforça a importância da união, da fé e da esperança, valores essenciais do Natal”, esclareceu o diretor Flávio Guilherme.

“Essas apresentações atuam no sentido de democratizar não só o acesso à cultura, mas também como motivação do primeiro passo de muitos artistas que estão iniciando, inclusive nas escolas e instituições religiosas. Junto a isso, a cultura entra também com o objetivo de promover a união e a celebração da arte no período natalino buscando a valorização das nossas tradições”, completou o secretário de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho.

A programação para os próximos dias será divulgada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura de Campina Grande.