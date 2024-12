A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação (Seduc), promove nesta quarta, quinta e sexta-feira, dias 11, 12 e 13, o Natal da Educação, um espetáculo cultural que valoriza as tradições natalinas e a criatividade das escolas municipais. O evento acontecerá no Parque Evaldo Cruz, sempre a partir das 19h, como parte da programação do Natal Iluminado.

Cerca de 22 escolas da Rede Municipal de Educação apresentarão uma diversidade de manifestações culturais, incluindo pastoris, lapinhas, presépios, cantatas, corais, operetas e danças folclóricas. A programação também contará com desfiles temáticos, além da participação especial da Lira Musical, fanfarras e personagens icônicos das fábulas natalinas.

O Natal da Educação não é apenas uma celebração artística, mas também um espaço para o fortalecimento das raízes culturais de Campina Grande, destacando os costumes e tradições que fazem parte da identidade local.

Com uma proposta que une arte, educação e cultura, o evento reafirma o compromisso da Prefeitura de Campina Grande em promover eventos que valorizam a comunidade e enriquecem o cenário cultural da cidade durante o período natalino.

Programação

11 de dezembro

Clínica Escola do Autismo – AFETO – Dança

Escola Municipal Cícero Correia – Pastoril

Escola Municipal Lafayete Cavalcante – Dança

Escola Municipal Santo Afonso – Coral e Poesia

Escola Municipal CEAI Dr. João Pereira de Assis – Coral

Escola Municipal Cícero Correia – Coral + Vozes

Escola Municipal Cícero Correia – Coral Vozes do Cícero

Escola Municipal Lafayete Cavalcante – Coral

Escola Municipal Lafayete Cavalcante – Coral

12 de dezembro

Escola Municipal Profª. Nely de Lima e Melo – Dança e encenação

Escola Municipal Prof. José de Almeida Junior – Apresentação musical – SOLO

Escola Municipal Prof. José de Almeida Junior – Coral

Escola Municipal Monsenhor Sales – Coral

Escola Municipal Anis Timani – Coral

Escola Municipal Rivanildo Sandro Arcoverde – Coral

13 de dezembro

Escola Municipal Henrique Guilhermino Barbosa – Pastoril

Escola Municipal Maria Salomé – Pastoril

Escola Municipal Amaro da Costa Barros – Coral EJA

Escola Municipal Estudante Leonardo Vitorino Guimarães – Coral

Escola Municipal Félix Araújo – Coral.