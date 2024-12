As atividades natalinas da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), programadas para este domingo (8), no Parque Solon de Lucena, envolvem apresentações da cultura popular Nau Catarineta Barca Santa Marina e também do Maracatu Nação Pé de Elefante. As ações têm início a partir das 16h e são gratuitas.

“A programação de Natal que nós planejamos pela Prefeitura de João Pessoa é centrada na ideia de uma diversidade da cultura. Nós conversamos com os maracatus da cidade, com as culturas populares no sentido de que essas culturas tradicionais sejam incorporadas, acolhidas e estimuladas na nossa prática cotidiana, nos nossos grandes eventos. Já fizemos isso na Festa das Neves, no São João, nos festivais. No dia a dia da Funjope, nós temos trabalhado e estimulado os maracatus e as culturas populares e durante o Natal não poderia ser diferente”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que o prefeito Cícero Lucena tem sempre orientado para que a Funjope olhe com carinho todas as culturas.

“E os maracatus são extremamente importantes na nossa identidade cultural assim como as culturas populares, com o Boi de Reis, Nau Catarineta. Daí a presença forte dessas culturas na nossa programação de Natal no Parque Solon de Lucena, no Parque das Três Ruas e no Busto de Tamandaré”, ressalta o diretor.

A Nau Catarineta Barca Santa Marina é formada por 30 componentes e tem à frente a Mestra Lia. Ela afirma que o convite para participar da programação de final de ano da Prefeitura de João Pessoa é uma forma de divulgar a Barca. “Além disso, é um momento que permite às pessoas conhecerem a nossa história, mantendo viva essa tradição. Estamos muito felizes”, afirma.

Já a Nação Pé de Elefante é um maracatu fundado em 2008, instalado na Villa Sanhauá, no bairro do Varadouro. Fernando Trajano, mestre fundador e idealizador do maracatu Pé de Elefante, conta que a apresentação será em formato de cortejo e não haverá palco ou microfones.

O grupo vai se reunir próximo ao monumento de Ariano Suassuna e, em seguida, percorrer em volta da Lagoa. Durante esse percurso, o Pé de Elefante promete fazer muita vibração com percussão e um pouco de canto solo.

“Estamos com boas expectativas, com uma vibração para cima, bem alegres por estarmos inseridos na programação do Natal, junto com a Funjope. Para nós e os outros maracatus é massa porque é um momento inovador e inclusivo. Além da percussão, vamos ter a dança que compõe o maracatu. Vamos fazer várias evoluções e performances durante o percurso. É maravilhoso estar nessa programação, nesse contexto de soma da cultura popular no Natal da Lagoa”, completa o mestre Fernando Trajano.