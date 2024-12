Recital Natalino do SESC anima Campina Grande com apresentações gratuitas

O tradicional recital natalino do SESC Campina Grande chega à sua 10ª edição, trazendo dois dias de apresentações culturais gratuitas no Teatro do SESC Centro, próximo ao Viaduto.

O evento aconteceu nesta quinta (7) e acontece sexta-feira (8), sempre a partir das 19h30.

Com temas diferentes a cada noite, o recital reúne alunos dos cursos de música do SESC, incluindo piano, violão, violino e canto coral, além de participantes dos projetos sociais de musicalização envolvendo idosos e jovens em situação de vulnerabilidade nas comunidades do Araxá e Zé Pinheiro.

A programação celebra o encerramento do ano letivo, proporcionando aos alunos uma oportunidade de se apresentar ao público e adquirir mais confiança para futuros desafios.

O evento é aberto ao público e não exige ingressos.

*com informações da TV Cabo Branco.