“Pedal Iluminado” da STTP acontece na próxima semana

A Prefeitura de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), realiza no próximo dia 18 de dezembro o tradicional Pedal Iluminado. O objetivo do evento é reunir ciclistas de Campina Grande e região para uma grande ação solidária.

Com início às 19h, o pedal terá largada e chegada na sede da STTP, localizada na Av. Brasília, número 1140. Os participantes terão a oportunidade de concorrer a brindes que serão sorteados entre os inscritos que estiverem presentes no evento.

Para participar do sorteio de brindes, o ciclista deve se inscrever através do link https://sttp.campinagrande.br/pedal_iluminado, que também está disponível na bio do Instagram da STTP (@sttp_cg). Além disso, o inscrito deve doar um brinquedo novo.

As doações arrecadadas serão destinadas a crianças carentes de instituições filantrópicas de Campina Grande.

O percurso de 15 quilômetros passará pelos principais pontos da cidade, destacando a beleza do Natal Iluminado, oferecendo uma visão única da Rainha da Borborema. Além de fortalecer a ação social, o Pedal Iluminado será um momento de confraternização para os ciclistas de Campina Grande.