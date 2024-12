A Vila do Artesão, em Campina Grande, se prepara para ser um dos destaques do Natal 2024, encantando visitantes com uma decoração temática especial e atrações culturais que promovem a cultura regional e fortalecem a economia local.

A programação natalina, com eventos voltados para famílias e turistas será disponibilizada nas redes sociais da Vila do Artesão. Além de proporcionar entretenimento, a iniciativa visa promover o artesanato local, oferecendo produtos exclusivos e autênticos, perfeitos como presentes e decoração de Natal.

Segundo o administrador da Vila, Edgley Marques, o objetivo é celebrar a cultura e contribuir para o comércio dos artesãos. “Queremos que as pessoas vivenciem o espírito do Natal de forma única, conhecendo a nossa riqueza cultural e levando um pouco dela para casa”, destacou.

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), Emerson Cabral, ressaltou o papel estratégico da Vila do Artesão no fortalecimento do turismo e da economia criativa. “Além das atrações, a Vila do Artesão se consolida como um local de promoção da cultura e do artesanato regional, oferecendo aos visitantes uma experiência diferenciada”, afirmou.

Programação Natalina:

Pastoril do Projeto Imagine. Uma apresentação emocionante realizada por crianças e adolescentes, com idades entre 9 e 16 anos, participantes de um projeto social da Associação Internacional de Caridade (AIC), de São Vicente de Paulo. O pastoril é uma celebração tradicional, com cantos e louvações que remetem aos pastores visitando o estábulo de Belém para celebrar o nascimento de Jesus, trazendo ofertas, pedidos de bênçãos e votos para o novo ano.

Data: 13 de dezembro

Horário: Após às 17h

Cantata Natalina do Instituto Pequeno Príncipe: Encerramento do ano letivo com alunos, professores, familiares e convidados, em um espetáculo que promete emocionar o público.

Data: 21 de dezembro

Horário: Após às 15h

A Vila do Artesão, reconhecida por seu protagonismo durante as festas juninas, consolida-se agora como uma opção destacada de visitação no período natalino, unindo cultura, artesanato e celebração para encantar campinenses e turistas durante o Natal em Campina Grande.