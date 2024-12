Abner Santos promete show devocional no Encontro de Jovens com Cristo em Campina Grande

O cantor católico Abner Santos será a atração principal das comemorações pelos 15 anos do Movimento EJC (Encontro de Jovens com Cristo) da Paróquia Santo Antônio, em Campina Grande. O evento acontece neste sábado (07) e promete reunir música, espiritualidade e inspiração.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, Abner destacou a atmosfera especial que o público pode esperar.

“Teremos música, espiritualidade, oração e adoração ao Santíssimo Sacramento. As pessoas podem esperar músicas maravilhosas, com um coro de seis vozes e flauta, tudo em um show oracional. Até mesmo durante os ensaios, sem o instrumental completo, já sentimos a atmosfera que será esse momento”, afirmou o cantor.

Abner ressaltou que, mais do que um show, o evento será um encontro espiritual: “Nossa apresentação será uma atmosfera de entusiasmo, um grande momento de comunhão e reflexão, ideal para este fim de ano, para famílias e para quem busca a presença de Deus.”

De acordo com Wander, um dos coordenadores do evento, os horários serão abertos às 17h, e a programação começa às 18h com a Bandinha do EJC, a banda Colo de Deus e em seguida pelo show de Abner Santos.