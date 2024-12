Prefeitura de João Pessoa promove Feira Natalina de Artesanato

A Prefeitura de João Pessoa promove, a partir desta sexta-feira (6), às 18h, a Feira Natalina de Artesanato.

Os artesãos vão expor seus produtos para moradores da Capital e turistas que estão nos visitando nesse período de alta estação em uma área que foi montada no Busto de Tamandaré.

A iniciativa é da Secretaria de Turismo (Setur) e faz parte da programação de Natal 2024.

A feira reúne artistas que trabalham com diversas tipologias, apresentando uma variedade de produtos feitos à mão, como peças de decoração, bijuterias, roupas, brinquedos e utilidades.

“O objetivo é valorizar o talento dos artesãos da nossa cidade, oferecendo a eles um espaço para expor e comercializar seus produtos e, ao mesmo tempo, proporcionar à população uma oportunidade de consumir peças únicas e fomentar a economia local”, destacou Daniel Rodrigues, secretário de Turismo de João Pessoa.

Para esta edição, o número de expositores foi ampliado de 60 para 80, que estarão participando diariamente. Além deles, cerca de 500 artesãos vão mostrar trabalhos ao longo do evento. Todos estão inscritos nos projetos mantidos pela prefeitura, a exemplo da Feira de Economia Criativa e Solidária, Celeiro Criativo, Feira Móvel do Produtor, Projeto No Balaio e Sereias da Penha.

A Feira Natalina de Artesanato vai funcionar durante todo o mês de dezembro, das 16h às 22h.

Além dos estandes de artesanato, o local também terá uma praça de alimentação com comidas típicas, tornando-se um ponto de encontro para famílias e amigos durante o período de fim de ano.

Na última edição, a feira movimentou R$ 2,2 milhões em negócios durante os 30 dias de realização.

Neste ano, a expectativa é ampliar esses números com o aumento de artesãos participantes.