Com todos os polos oficialmente inaugurados para mais uma edição, o Natal Iluminado de Campina Grande será o cenário de diversas atrações culturais esta semana, já a partir desta quinta-feira (5). A população poderá conferir espetáculos de ballet clássico, voz e violão, instrumental, trilhas religiosas e até participar de um grande aulão de ritmos.

A programação artística da 11ª edição do Natal Iluminado está sendo administrada pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), e em parceria com outras secretarias da gestão, a exemplo da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel).

“As últimas edições do evento tiveram uma atenção especial a programação artística, democratizando o acesso à cultura e promovendo a união e a celebração da arte no período natalino. Neste período festivo, as atividades culturais trazem alegria, fortalecem laços e proporcionam momentos únicos. É uma oportunidade de valorizar as nossas tradições, apoiar artistas locais e criar memórias”, enfatizou o secretário de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho.

Ainda de acordo com o secretário, essa programação permite também que instituições educacionais públicas e privadas, como é o caso das escolas da Rede Municipal de Ensino e do Colégio Autêntico, respectivamente, tenham a possibilidade de realizar suas culminâncias com uma estrutura técnica e logística sem custos, além de “plantar a semente” do primeiro passo na vida artística de muitas crianças e adolescentes. O mesmo serve para grupos de dança, corais e instituições religiosas.

Confira abaixo a programação completa:

Polo Parque Evaldo Cruz

Quinta-feira (05/12)

A partir das 19h

Espetáculos do Centro Cultural Lourdes Ramalho.

Sexta-feira (06/12)

A partir das 19h

Culminância de fim de ano da Escola Arco Íris.

Sábado (07/12)

A partir das 19h

Trupe natalina com Papai Noel, O Quebra-Nozes, Patinadores e muito mais;

Culminância de fim de ano do Colégio Autêntico.

Anfiteatro – 20h

O Auto da Luz do Amor.

Domingo (08/12)

A partir das 19h

Grupo Folclórico Caetés;

Coral das Margaridas (APAE);

Coral Jovem Adventista;

Stella Alves.

Polo Açude Velho

Sexta-feira (06/12)

A partir das 18h

Aulão da Sejel (com os professores Margareth, Pedrinho, Hércules, Ademir, Ricardo e Kika);

Stella Alves.

Sábado (07/12)

A partir das 19h30

Daniel Rei;

Ailton Medeiros em “A Palavra Cantada”.

Domingo (08/12)

A partir das 19h

Moab Brito;

Pepysho Neto.