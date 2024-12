No último dia 13 de novembro, o Teatro Sesc Centro de Campina Grande foi palco de uma apresentação incrível: o Trabalho Acadêmico Sociocultural dos jovens aprendizes do Programa de Aprendizagem do Senac Paraíba, em Campina Grande.

Com o tema central “Inovação, Colaboração e Conexão”, a solenidade proporcionou uma experiência enriquecedora, desenvolvendo as habilidades de comunicação dos jovens e preparando-os para os desafios do mercado de trabalho e da vida cotidiana.

Na Edição 2024, as palavras chaves para criação das ideias foram inovação, colaboração e conexão.

Além dos alunos aprenderem sobre o processo de inovação eles também trabalharam a comunicação, o trabalho em equipe e a visão estratégica sobre negócios.

Os alunos ainda realizaram uma homenagem à Biliu de Campina com uso de Inteligência artificia.

Estavam presentes as empresas parceiras: Floresta Máquinas e Motores; O Atacadão S.A; Mercadinho Almistan Ltda; Nazaria Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA; A casa do Colegial Maria Amélia LTDA; Catão Confecções Ltda e Ministério Verbo da Vida.

A proposta do trabalho acadêmico sociocultural tem como objetivo proporcionar aos alunos do Programa de Aprendizagem, com idade entre 16 e 24 anos, uma experiência enriquecedora que explore o tema gerador.

Foi um dia de aprendizado e troca de experiências, marcando mais um passo importante na formação dos futuros profissionais.