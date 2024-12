Câmara de João Pessoa e Viva o Centro com Música promovem Concerto de Natal

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), em parceria com o movimento Viva o Centro com Música, promove nesta quinta-feira (5) um Concerto de Natal.

O evento é gratuito e acontece na noite desta quinta-feira (5), no Centro Cultural São Francisco, localizado no Centro Histórico. A ação faz parte do conjunto de iniciativas do Legislativo para o resgate econômico, arquitetônico e cultural do Centro.

A programação promete envolver o público presente com opções variadas de música de qualidade, desde o recital operístico com o grupo Curta Ópera, passando pela “Ave Maria”, além da apresentação da Big Band Rubacão Jazz, que vai interpretar músicas de Frank Sinatra.

O Concerto de Natal da Câmara é também o primeiro da programação natalina da cidade.

De acordo com o presidente da Câmara, Dinho Dowsley (PSD), o objetivo é fortalecer os laços da população de João Pessoa com o bairro mais antigo da cidade.

“Essa parceria com o Viva o Centro com Música visa, também, tornar mais conhecida uma manifestação artística que já ocorre toda semana, mas que carece da atenção dos pessoenses”, ressaltou.

Desde o ano passado, a Câmara de João Pessoa tem abraçado a discussão sobre a revitalização do Centro.

Nesse sentido, foram realizadas ações para atrair investimentos para a área, a exemplo da “Feira de Negócios Viva o Centro”, realizada nos dias 2 e 3 de maio, voltada para empresários interessados em investir no Centro Histórico, através da oferta de incentivos fiscais.

A Câmara também realizou passeio ciclístico no dia do aniversário de João Pessoa (5 de agosto), reunindo centenas de participantes no Centro da capital.

Viva o Centro com Música

Promovido pela Prefeitura de João Pessoa, o projeto é uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec-JP), em parceria com o Governo da Paraíba, com o intuito de revitalizar o Centro Histórico, através de atividades culturais que democratizam o acesso à música de qualidade, além de proporcionar a ocupação dos espaços públicos pela comunidade.