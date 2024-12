A Paróquia Santo Antônio, em Campina Grande, está em clima de comemoração pelos 15 anos do movimento Encontro de Jovens com Cristo (EJC). Para marcar esta data especial, um grande evento está programado para o próximo dia 7 de dezembro, a partir das 17h, com shows de bandas renomadas da música católica, como Colo de Deus e Abner Santos, além da apresentação da bandinha do EJC.

Padre Alexandre, pároco da igreja, destacou a importância desta celebração. “São 15 anos de história que devem ser marcados com um grande evento para celebrar essa caminhada tão bonita de jovens que evangelizam através do EJC. É um momento para louvar a Deus por essa trajetória, culminando em um show católico que promete emocionar e unir famílias inteiras em oração e celebração”, afirmou.

O evento não é apenas um show de música, mas também uma grande oportunidade de evangelização. Padre Alexandre enfatizou que momentos como este levam mensagens de esperança, paz e motivação para as famílias e juventude.

“O show tem uma dimensão além da música. É uma ocasião de inspiração, onde a palavra de Deus é semeada no coração de todos os presentes”, acrescentou.

Programação e ingressos

O show contará com a primeira apresentação da banda Colo de Deus em Campina Grande, conhecida por atrair multidões pelo seu carisma e forma única de evangelizar através da música. Já Abner Santos, bastante querido pela juventude local, completa o elenco de atrações que promete emocionar o público.

Os ingressos disponíveis estão com preços acessíveis e diferentes opções para compra antecipada, como meia-entrada a partir de R$70 e pacotes casadinhas. Eles podem ser adquiridos na Secretaria da Paróquia Santo Antônio, Lojas Mioche ou pelo site Acesso Ticket.