Evento celebra em João Pessoa 60 anos da Banda 5 de Agosto

O aniversário de 60 anos da Banda 5 de Agosto foi comemorado neste domingo (1º), no Busto de Tamandaré, em grande estilo num evento realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). A celebração, que faz parte da programação natalina, contou com as participações das cantoras Diana Miranda e Renata Arruda. Junto com os integrantes da Banda, as artistas realizaram um show com o público aplaudindo e cantando junto.

O maestro da Banda 5 de Agosto, Rogério Borges, comemorou: “Estou há 32 anos na Banda 5 de Agosto, e a maioria dos músicos está nessa faixa também. Para nós, que vivenciamos todo esse tempo, é um prazer fazer parte desse grupo. Trouxemos atrações tipicamente paraibanas e todos estamos muito felizes”, destacou

Para o trombonista Clailton França, a noite foi de muita alegria. “É uma satisfação fazer parte de uma banda que completa 60 anos, pela qual já passaram músicos virtuosos, formados, que foram para o exterior, desenvolveram trabalhos musicais com vários artistas renomados. Para mim, é um momento muito importante. Eu faço parte da Banda desde 2017 e a cada apresentação é um momento memorável que vamos acumulando na nossa história, na nossa trajetória profissional. Que a Banda se torne centenária e seja reconhecida como patrimônio cultural da cidade de João Pessoa”, pontuou.

A cantora Renata Arruda destacou que o repertório foi preparado com muito carinho, pensando no público. “É um prazer estar aqui participando junto com Diana Miranda. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi linda a noite”, ressaltou.

“É uma emoção enorme ter sido convidada pelo maestro Rogério Borges. E essa iniciativa da Funjope de comemorar os 60 anos da Banda 5 de Agosto, que é 100% paraibana, é mais uma iniciativa da Prefeitura mostrando que dá valor ao que é nosso. Foi um show bem preparado, bem eclético e guardando aquela coisa clássica da orquestra para o público de João Pessoa curtir”, afirmou a cantora Diana Miranda.

No show, foram homenageados diversos compositores da terra, como Tom Oliveira, Cátia de França, Luiz Ramalho, Vital Farias. No repertório, canções como A-Classical-Christmas, Silent Night, A Christmas Finale, Paraíba Joia Rara, Noites Traiçoeiras, Evidências, entre outras.

Público

Quem foi à Praia de Tambaú na noite deste domingo pode acompanhar as apresentações. O estudante Thiago Brito comemorou a oportunidade de ver os shows. “Foi uma surpresa para mim. Estava passeando pela praia e acabei me deparando com esse belo show, um ambiente bem agradável para todo mundo partilhar”, observou.

“Estou gostando bastante, está bem movimentado”, resumiu a farmacêutica Marli Viana. Já a aposentada Maria Gorete Brandão elogiou a programação. “Eu acompanho tudo da Prefeitura e estou achando maravilhoso, excelente. Vou participar de tudo que está programado”.

Além do público local, turistas também aprovaram a primeira noite de programação natalina em João Pessoa. “Está maravilhoso, é diferente, é alegre. Eu acho que é uma forma bonita de estar abrindo um mês que é tão importante para nós que acreditamos na ressurreição de Jesus”, declarou a aposentada Maria Rezende, de Minas Gerais.