Chegada do Papai Noel reúne cerca de multidão no Aluízio Campos

A Prefeitura de Campina Grande realizou a primeira ‘Chegada do Papai Noel’, dentro de um cronograma de eventos em dezembro, nesta segunda-feira, 02, no Complexo Habitacional Aluízio Campos. A

ação reuniu um público circulante de cerca de mil pessoas, e ocorreu através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), em parceria com o Conselho Municipal de Direitos e Defesa da Criança e Adolescente (CMDDCA).

No local, as famílias recepcionaram o Papai Noel, que chegou em um trenó cenográfico, cantaram e dançaram músicas natalinas em frente ao palco com telão.

Além disso, as crianças e adolescentes também acompanharam o Papai Noel, no trenó, pelas principais ruas do bairro, participaram de brincadeiras em pula-pula, chute à gol, comeram pipoca, algodão doce e outras guloseimas distribuídas no espaço.

Segundo Maria Elieuma, que foi para a ação com a filha, de 12 anos, e mais cinco amigas da criança, a oportunidade proporcionou muita diversão. Elas brincaram no pula-pula, comeram os doces e pipocas, além de comemorar muito quando viram o Papai Noel. “Somos muito gratas à Prefeitura por proporcionar esse evento aqui no Aluízio”, disse a mãe.

Para Ana Luísa, de 9 anos de idade, foi um momento de alegria ver o Papai Noel.

“Eu vim com minha mãe e ela não falou que seria o Papai Noel, foi uma surpresa porque eu não sabia. Também gostei muito de brincar com meus amigos e no pula-pula”, disse a menina.

Para Meruska Aguiar, coordenadora do Programa Criança Feliz, esse evento é uma culminância e renovação do espírito natalino. “A ideia é levar essas ações para locais mais distantes do Centro da cidade, como forma de proporcionar que essas famílias tenham acesso a momentos natalinos sem precisarem se deslocar de suas residências e não perderem a oportunidade de aproveitar esse momento tão importante”, disse a coordenadora.

“Um momento especial proporcionado pela Prefeitura de Campina Grande para as famílias do Aluízio Campos, através da Semas. Uma ação que está só no começo, e terá continuidade para a alegria de muitas crianças e adolescentes” disse o secretário da Semas, Fabio Thoma.

Cronograma de Ações

Os próximos eventos acontecerão, respectivamente, em Galante, na quarta-feira, 04, em São José da Mata, no sábado, 07, no bairro Três Irmãs, na segunda, 09, no Pedregal, na terça, 10, finalizando no Glória, na quarta-feira, 11. As ações seguirão o mesmo formato.