Crianças de residenciais ficam encantadas com casa do Papai Noel e decoração natalina na Lagoa

“Foi o momento mais feliz da minha vida, fazer uma foto com Papai Noel. Eu não vou esquecer nunca”. O comentário é de Beatriz Silva, uma garota especial que mora no Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, durante visita à casa de Papai Noel no Parque Solon de Lucena (Lagoa), na noite desta sexta-feira (29).

A visita foi mais uma ação da Prefeitura de João Pessoa, através das Secretarias de Habitação Social (Semhab) e de Turismo (Setur).

A iniciativa proporcionou a um grupo de moradores dos Residenciais Vista Alegre, no Colinas do Sul, e Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, uma visita ao Parque Solon de Lucena, que recebeu uma decoração especial para o período do Natal, o que tem atraído centenas de pessoas todos os dias.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, disse que fica muito feliz ao ver a felicidade daquelas pessoas, que passaram a ter uma vida nova quando receberam um apartamento construído pela Prefeitura de João Pessoa. “A visita à casa de Papai Noel é uma lembrança que essas crianças e adolescentes vão levar pro resto da vida”, observou.

“O prefeito Cícero Lucena sempre diz que a nossa missão é cuidar da cidade e das pessoas e, num passeio como esse, nós estamos proporcionando sentimentos e uma memória afetiva muito importante. Por isso, ficamos felizes porque com o nosso trabalho estamos oferecendo a essas pessoas uma qualidade de vida melhor. E o momento é propício para envolver todos no espírito natalino e fazer com que as pessoas sejam mais amáveis e solidárias umas com as outras”, complementou Socorro Gadelha.

O secretário de Turismo da Capital, Daniel Rodrigues, também esteve presente na ação e disse que a Lagoa foi transformada num parque temático com uma iluminação e uma decoração retratando o momento natalino em nossa cidade, o que tem atraído centenas de pessoas todos os dias, fortalecendo o turismo e acolhendo os pessoenses e moradores das cidades vizinhas.

“Ficamos muito felizes em receber os moradores dos Residenciais Vista do Verde e Vista Alegre nessa parceria com a Secretaria de Habitação, porque nós preparamos a Lagoa para receber o turista e, principalmente, os moradores de nossa cidade, porque essa tem sido a recomendação do prefeito Cícero Lucena, cuidar da cidade de João Pessoa, cuidar das pessoas e acolher os visitantes, para que eles levem de volta pra casa uma excelente imagem da nossa cidade e da nossa gestão”, destacou.

Letícia Moraes é moradora do Vista Alegre e aproveitou o momento para levar a pequena Sara, de apenas um mês, para fazer uma foto com Papai Noel e guardar aquele momento na memória. Dona Eliza Oliveira levou o filho João Vitor, de 10 anos, que nunca tinha visto Papai Noel de perto e ficou encantado com a decoração da Lagoa. “Achei tudo lindo e por isso quero agradecer a equipe da Secretaria de Habitação por nos ter dado a oportunidade de viver um momento lindo e inesquecível”, disse ela.

A dona de Casa Paula Nunes levou o filho Willianderson Nunes, de 14 anos, e mais cinco crianças dos vizinhos do residencial para participar da visita.

“Eu vinha com meu filho, mas as outras crianças também queriam conhecer Papai Noel e os pais deles estavam trabalhando. Foi quando eu reuni todo mundo e trouxe e só posso dizer que tudo foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer à Socorro Gadelha e ao prefeito Cícero Lucena pela atenção que estamos recebendo e a forma carinhosa que somos tratados”, declarou a dona de casa.