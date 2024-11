Lulu Santos traz a turnê “Barítono” a Campina Grande neste sábado

Campina Grande se prepara para receber um dos maiores nomes da música brasileira. No próximo sábado, 30 de novembro, o Spazzio será palco para a esperada apresentação da turnê Barítono, do cantor e compositor Lulu Santos. Com uma carreira sólida e repleta de sucessos, Lulu promete agitar o público paraibano com seus maiores hits e as músicas do mais recente trabalho.

Os fãs poderão conferir o show de perto em diferentes modalidades de ingressos, como front, mesa, camarote e lounges, que já estão disponíveis para venda. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteira do Spazzio, nas lojas Mioche (no Centro e no Partage Shopping), ou pela plataforma online Acessoticket.com.

A turnê Barítono é uma celebração da carreira do artista, que sempre inovou e encantou gerações com sua voz única e seu talento ímpar. Este evento promete ser uma das grandes atrações culturais de Campina Grande no final de novembro, reunindo fãs de várias partes da região.

Com Lulu Santos no palco, a cidade se prepara para uma noite inesquecível. Não perca a chance de vivenciar esse espetáculo musical de um dos maiores ícones da música pop brasileira.