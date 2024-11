Vila Plínio Lemos será palco da primeira “Expodog Campina”

Vai acontecer no próximo dia 1º de dezembro, na Vila Plínio Lemos, das 13 às 19h, a primeira “Expodog Campina”, o evento será realizado pelo Canil Ghost Bully, com apoio da Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). A exposição terá a participação de cães de estados nordestinos, entre eles, Pernambuco e Rio Grande do Norte, além, da Paraíba.

Na exposição serão mostradas as raças Pitmonster e American Bully, visando divulgar essas raças, suas características e como cuidar e conviver com os cães. Para ter acesso ao evento, as pessoas irão levar um quilo de alimento não perecível, para ser doado a uma instituição de caridade da cidade.

O organizador da “Expodog Campina”, Régis ‘Pitbul’ Lopes, destacou que haverá premiação para os cães que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugares por raça, ainda haverá o best in show (o melhor de todo o evento de cada raça) que também receberá troféu. Régis Pitbul, enfatizou que Campina Grande será pioneira na Paraíba com este tipo de evento, o organizador disse ainda, que para participar a saúde e a vacinação dos animais precisa estar em dia e que existe toda uma preocupação para o recolhimento dos dejetos, para que o ambiente permaneça sempre limpo.

O secretário de Esportes da cidade, Felipe Cavalcante, comentou que na sua gestão a frente da Sejel, a secretaria tem realmente sido do esporte, da juventude e do lazer, como tem em sua descrição, pois, todos que tem procurado o órgão para a realização de um evento ou de uma competição, dentro das possibilidades têm sido atendidos.

“Cheguei na secretaria em junho a convite do prefeito Bruno Cunha Lima, para colaborar com o reposicionamento do esporte campinense, trazendo uma nova mentalidade e uma visão macro do trabalho à frente da pasta. Desse modo, se faz necessário ouvir a todos que buscam apoio da secretaria”, analisou Felipe Cavalcante.