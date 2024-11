As apresentações artísticas e musicais do projeto Viva o Centro com Música, nesta última semana de novembro, acontecerá, excepcionalmente, na Academia Paraibana de Letras (APL), no Centro Histórico de João Pessoa. A entrada é aberta ao público de todas as idades. Nesta quarta-feira (27), se apresentam o dueto do grupo Curto Ópera PB, com os cantores líricos levando ao público uma seleção de peças clássicas em um formato intimista e acessível, acompanhado pelo pianista Vinícius Sales.

Logo em seguida, às 18h15, se apresenta o combo instrumental da big band Rubacão Jazz. Com uma performance marcante, o grupo traz um repertório de jazz sofisticado, destacando o talento dos saxofonistas em uma apresentação instrumental envolvente. Para este dia, teremos uma formação composta por Sanfona (Rodrigo Alves), Guitarra (Diego Rafael), Baixo (Hermano de Paula) e Bateria (Caio Bertazzoli).

Na quinta-feira (28), 17h30, também no jardim dos imortais da APL, se apresentam o dueto do grupo Curta Ópera PB, Kleiton D’Araújo e Eduardo Cunha Lima, com árias e cantos líricos de óperas europeias famosas, com apresentação do maestro Carlos Anísio e acompanhamento do pianista Hamurabi Ferreira.

Em seguida, se apresenta Big Band Rubacão Jazz, uma orquestra em formato de Big Band, uma clássica formação instrumental que inclui os naipes de saxofones, trombones e trompetes, além de contar com instrumentos de apoio como bateria, percussão, guitarra, piano, sanfona e baixo.

Com 10 anos de atuação, a Rubacão Jazz se destaca no cenário cultural de João Pessoa por ser um grupo que não se dedica apenas à performance instrumental, mas também com a pesquisa histórica do nosso repertório brasileiro por meio do resgate de clássicos da nossa música. Seu repertório vai do Frevo ao Jazz, passando pelos clássicos vindos do estrangeiro e músicas de compositores e arranjadores locais.

As apresentações da sexta-feira (29), 17h30, os quatro cantores líricos: Izadora França (soprano), Klayton Araújo (tenor), Leonardo Domingos (tenor) e Eduardo Cunha Lima (barítono), acompanhados pelo pianista Vinicius Sales. No final a cantora lírica Izadora França interpreta “Ave Maria” de Schubert, sob a direção do maestro Carlos Anísio.

E as 18h15, o naipe de Trombones da Rubacão Jazz se apresenta no local um repertório eclético, “passeando” por diversos gêneros musicais, do jazz ao frevo, tendo por objetivo apresentar ao público músicas de qualidade, sendo interpretadas com excelência. O grupo é formado pelos trombonistas Clailton França (trombone tenor), Mirele Barbosa (trombone tenor), Ronaldo Nunes (trombone baixo) e Flávio José (trombone baixo).

Viva o Centro com Música

Proporciona um ambiente acolhedor para todos que desejam desfrutar de cultura e arte. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado da Paraíba. que visa revitalizar o centro histórico da cidade através de atividades culturais, democratizando o acesso à música de qualidade e incentivando a ocupação dos espaços públicos pela comunidade.

Em sua segunda edição, que teve início em agosto e vai até janeiro de 2025, o projeto busca revitalizar o Centro Histórico de João Pessoa através da cultura, especialmente a música.

Música, Inovação e Tecnologia

O ‘Viva o Centro com Música’ também abre espaço para inovação tecnológica. Por meio de uma pesquisa pioneira, o projeto explora o uso de software livre e hardwares acessíveis para gravação e sonorização de eventos e estúdios caseiros.

O objetivo é criar um protocolo para sonorização, gravação e transmissão ao vivo utilizando o sistema Linux, mais especificamente o Jack Áudio Connection Kit, tornando o empreendedorismo musical mais acessível.