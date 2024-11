Funjope abre exposição ‘Presépio Natalino’, em João Pessoa

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realiza, a partir desta sexta-feira (29), a exposição ‘Presépio Natalino’, no Centro Cultural Casa da Pólvora. A mostra envolve uma série de objetos produzidos pelo artista plástico Babá Santana e contará ainda com apresentações da violinista Belle Soares e do grupo Imaginart, com personagens natalinos. A exposição fica aberta à visitação até 6 de janeiro, Dia de Reis.

“É um prazer sempre renovado a Funjope apresentar para a cidade de João Pessoa a montagem desse presépio artístico do nosso querido Babá Santana. Este é o terceiro ano consecutivo que implantamos essa atividade cultural dentro do momento de Natal, e a cada ano conseguimos renovar os personagens e o próprio espírito de Natal”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Babá Santana, conforme observa o diretor, é um artista muito conceituado na cidade de João Pessoa e em todo o estado. “Ele conseguiu, ao longo desses anos, instalar um presépio em tamanho natural, com produção artística refinada e que muito nos alegra. Sempre conciliamos essa parte artística do presépio com atividades culturais. Este ano, estaremos levando apresentação musical e personagens de Natal para que as famílias e as crianças de João Pessoa possam ter mais esse momento bonito em torno da cultura natalina”.

A ideia, nesta edição, é dar uma roupagem nova aos personagens, como observa o artista plástico Babá Santana. “A exposição será muito bonita, colorida, suave. Estamos comemorando a festa do Divino e tenho um carinho imenso em fazer esse trabalho porque sou apaixonado por presépio. Espero que as pessoas visitem e que entrem no clima de Natal”, afirma.

Todos os objetos, entre eles, anjos, animais, pastores, os Reis Magos, os santos, a Sagrada Família, são feitos em papietagem. “Nós incorporamos agora o São Francisco porque o presépio foi criado por ele, o que nem todo mundo sabe”, pontua.

Babá Santana ressalta sua alegria em estar, mais um ano, à frente da produção da mostra. “Eu não tenho palavras para dizer o sentimento de estar realizando essa exposição. Me sinto muito feliz e gratificado por estar mostrando essa passagem tão bonita da humanidade. Agradeço muito o apoio da equipe da Funjope que é sempre muito comprometida”, acrescenta.

Três Ruas – No Parque das Três Ruas, a programação segue neste sábado (30), com o show ‘O Camaleão Musical’, idealizado pelo músico Henrique Ornelas, um projeto de música, brincadeiras e histórias formado por ele e seu filho Pedro Henrique.

O show traz uma história que se passa numa floresta, onde o camaleão acorda cedo e sai para encontrar os amigos. Há interação com as crianças e uma abordagem a temas como meio ambiente, natureza, música, notas musicais, conhecimento. Além disso, apresenta clássicos como o Sítio do Pica Pau Amarelo, Toquinho, Vinícius, Gilberto Gil, Jackson do Pandeiro.