Jessier Quirino toma posse na Academia de Letras de Campina Grande e exalta cultura popular

Na manhã deste domingo (24) o poeta e escritor Jessier Quirino foi oficialmente empossado como o mais novo integrante da Academia de Letras de Campina Grande (ALCG).

A solenidade, marcada por emoção e um toque de regionalismo, aconteceu na Vila Sítio São João, no bairro Dinamérica, reforçando o elo entre literatura e cultura popular.

Jessier passa a ocupar a cadeira de número 20, que pertence à saudosa teatróloga e professora Lourdes Ramalho, um ícone das artes e das letras na Paraíba.

Em entrevista ao ParaIbaOnline , o escritor destacou a responsabilidade e a alegria de suceder Lourdes Ramalho, com quem compartilha superfícies culturais.

“Além do que eu espero, a minha escrita tá numa casinha de duas águas e eu vou pra junto das casas mais sofisticadas. Faz parte da nossa cultura, da nossa tradição, e eu, por sorte, estou chegando para substituir Dona Lourdes Ramalho, que traquejava na mesma linha que eu traquejo, junto com as feiras, com a cultura, com o cordel, e embora vamos de boa vizinhança”, afirmou Jessier.

Conhecido por sua poesia carregada de humor, nostalgia e referências ao sertão nordestino, Jessier ressalta a simplicidade que pretende levar para a Academia, mantendo-se fiel às suas raízes.

“A mensagem é louvar a minha antecessora, fazer a minha devida apresentação e fazer uma coisa simples aos modos do nosso matuto de desejos”, completou.

Confira a entrevista: