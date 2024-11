Saiba o que assistir na TV neste domingo; canais abertos

CULTURA

07h30 Planeta Turismo : T3 EP24 – Mato Grosso – Rio Juruena

08h00 Santuário Nacional de Aparecida : Missa

09h00 Balaio : Alaide Costa e Ayrton Montarroyos

10h00 Boas Práticas Escolares

11h00 Bem Brasil – Edição Especial

12h45 Shaun, o Carneiro : T6 EP2 – Pegue Sua Cabra

12h55 Shaun, o Carneiro : T6 EP9 – Vai, Bitzer

13h05 Shaun, o Carneiro : T6 EP10 – A Taça e o Porco

13h15 Borussia Monchengladbach x St. Pauli – Campeonato Alemão : Borussia Monchengladbach x St. Pauli

15h30 Agrocultura

16h00 Prelúdio

17h00 Planeta Terra

18h00 Repórter Eco

18h30 Matéria de Capa

19h00 Café Filosófico Expresso

20h00 Brasil Jazz Sinfônica

21h00 Persona

22h00 Crisálida

22h45 Bicho de Sete Cabeças

00h15 Futurando

00h45 Camarote.21

01h15 MINIDocs

01h45 Territórios Culturais

02h00 Figuras da Dança

02h30 Mosaicos

03h30 Ensaio

04h30 Nelson Rodrigues – Personagem de Si Mesmo

SBT

07h30 SBT Agro

08h00 SBT Sports

09h00 Notícias Impressionantes

10h00 Cariocou

11h00 Sorteio da Tele Sena

11h15 Domingo Legal

18h15 Roda a Roda Jequiti

19h00 Programa Sílvio Santos com Patrícia Abravanel

06h00 Primeiro Impacto

09h00 Chega Mais

11h00 Chega Mais Notícias

11h15 SBT Rio

13h15 SBT Esporte Rio

13h45 Carinha de Anjo

14h30 Quando me Apaixono

15h30 Fofocalizando

16h30 Meu Caminho É te Amar

17h30 Tá na Hora

18h30 Tá na Hora Rio

19h45 SBT Brasil

20h45 A Caverna Encantada

21h30 As Aventuras de Poliana

22h00 Programa do Ratinho

23h30 Arena SBT

00h45 The Noite com Danilo Gentili

01h30 Operação Mesquita

02h00 SBT PodNight

02h45 Sessão Madrugada

GLOBO

07h20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08h05 Globo Rural

09h30 AutoEsporte

10h00 Esporte Espetacular

12h30 MIB: Homens de Preto – Internacional

14h25 Domingão com Huck

15h40 Corinthians x Vasco – Campeonato Brasileiro : Corinthians x Vasco

18h10 Domingão com Huck

20h30 Fantástico

23h20 Tô Nessa

23h55 Luce

02h00 A Soma de Todos os Medos

04h00 Hora 1

RECORD

07h00 Santo Culto em Seu Lar

08h30 Programação IURD

09h00 Desenhos Bíblicos

10h30 Todo Mundo Odeia o Chris

11h00 Todo Mundo Odeia o Chris

11h30 Eu, a Patroa e as Crianças

12h30 Domingo Record

14h15 Acerte ou Caia!

16h00 Hora do Faro

19h45 Domingo Espetacular

23h00 A Fazenda

23h30 Câmera Record

00h30 Chicago Med – Atendimento de Emergência

01h15 Prosperidade com Deus

02h10 Prosperidade com Deus

02h45 Saindo da Crise

03h30 Corrente dos 70

04h00 Prosperidade com Deus

REDE TV!

05h00 Ultrafarma

08h30 Mundo Empresarial

09h00 São Paulo Dá Sorte

10h00 Igreja Universal do Reino de Deus

11h45 Educação na TV – Apeoesp

11h55 A Hora e a Vez da Pequena Empresa

12h10 João Kléber Show

12h15 Igreja Maranata

12h45 Inovamed – De Bem com a Saúde

14h00 Ultrafarma

15h00 Chicago Bears x Minnesota Vikings – NFL : Chicago Bears x Minnesota Vikings

18h00 Geral do Povo

20h30 João Kléber Show

22h00 Palpite do Milhão

22h30 PodK Liberados

23h30 NFL na RedeTV! : Compacto

00h25 Mega Sonho

01h40 Palpite do Milhão

03h00 Igreja da Graça no Seu Lar

BAND

07h30 Posso Crer no Amanhã

08h00 O Diário de Mika

08h30 O Diário de Mika

09h00 O Diário de Mika

09h30 O Diário de Mika

10h00 Alma: Futebol Brasileiro

10h30 Viva Sorte

12h00 Stock Car – Décima Primeira Etapa: Goiânia – Corrida Principal : Décima Primeira Etapa: Goiânia – Corrida Principal

13h30 Show do Esporte

16h00 O Homem que Copiava

18h15 Sport x Santos – Campeonato Brasileiro – Série B : Sport x Santos

20h30 Perrengue na Band

22h00 Programa do João

23h30 Canal Livre

00h35 Linha de Combate

01h05 Linha de Combate

02h15 Jackie & Ryan

* Folhapress