Jessier Quirino se torna ´imortal´ em Campina Grande; veja imagens

O poeta e escritor Jessier Quirino tomou posse, na manhã deste domingo, como o novo integrante da Academia de Letras de Campina Grande.

A solenidade ocorreu na Vila Sítio São João, bairro Dinamérica.

Jessier passa a ocupar a cadeira de número 20, que tinha como titular a teatróloga e professora Lourdes Ramalho.

O novo acadêmico foi recepcionado pelo presidente da Academia, advogado Thélio Farias.

Veja imagens da solenidade

