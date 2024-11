GibiZeca realiza programação para estudantes de João Pessoa

A Fundação Casa de José Américo (FCJA) promove, nesta segunda-feira (25), a partir das 14h, a segunda edição da ‘GibiZeca – Vila do ABC’. O projeto realiza ações mensais para o fomento da leitura e incentivo às atividades “fora da tela” para crianças. A FCJA está localizada no Bairro do Cabo Branco, 3336, na orla de João Pessoa.

A ação, que traz apresentação de filmes infantis, brincadeiras, contação de histórias e o incentivo à leitura por meio das histórias em quadrinhos, terá como convidados os estudantes da Escola Municipal Nazinha Barbosa (Bairro de Manaíra); da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Geny de Sousa Timóteo (Bairro do Roger); e do Centro de Referência em Inovação da Aprendizagem (Cria) – antiga da Escola Estadual de Ensino Fundamental Capitulina Sátyro (Bairro João Agripino).

A GibiZeca foi inaugurada em outubro deste ano na FCJA, em um evento que teve a parceria com a Top Top Convenção, enaltecendo grandes nomes do quadrinho paraibano.