No último dia do Festival Estrelas da Borborema, o Teatro Municipal Severino Cabral estava carregado de emoção e expectativa. O palco, adornado com luzes cintilantes e uma decoração inspirada em grandes clássicos do Ballet, foi o cenário perfeito para encerrar a semana repleta de arte e talento.

Teatro lotado. O público preencheu todas as cadeiras do Municipal, enquanto as novas estrelas do ballet se preparavam para deslizar e encantar a todos.

A primeira apresentação foi uma versão mágica de “Cinderela”. As bailarinas e bailarinos, com idades variadas, de crianças aos adultos, com seus trajes deslumbrantes, trouxeram à vida a história clássica de amor e superação. A música suave e os movimentos graciosos transportaram a plateia para um reino de sonhos, onde cada pirueta e salto pareciam flutuar nas nuvens.

“Sou aluna do Centro Cultural e iniciei no ballet no ano passado, na turma para adultos iniciantes. Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de começar o ballet já adulta e se você, adulto, tem esse desejo também, venha para o Centro Cultural”, destacou Nathalia Queiroga.

Os espetáculos seguiram com as apresentações belíssimas de clássicos como “Coppélia” e “Dom Quixote”, que foram aplaudidos de pé pela plateia.

“Quando eu fui entrar me deu um nervoso, mas foi ótimo me apresentar aqui no Teatro”, disse a pequena Isabel Louise, aluna do CCLR.

Finalizando a noite, o espetáculo se transformou em um conto de inverno com “O Quebra-Nozes”. A cena da noite de Natal encantou os espectadores, que se perderam na beleza do cenário e das coreografias vibrantes. As bailarinas e bailarinos dançaram em perfeita harmonia, criando uma atmosfera de alegria e festividade que envolveu a todos, do mais jovem ao mais velho.

“A preparação começa desde o início do ano, com as aulas e a preparação técnica dos alunos. A partir do meio do ano, começamos os ensaios e a escolha do tema para o espetáculo, que este ano foi “O Quebra-Nozes”, e idealizamos todo aquele cenário da noite de Natal, com uma grande árvore e a neve”, destacou o professor Marley Lucena, que, além de idealizar o espetáculo, também foi responsável por fazer todo o cenário.

Aplaudidos de pé, todos os alunos, professores e comissão técnica do Estrelas da Borborema foram ovacionados pelo público, que reconheceu não apenas a habilidade dos bailarinos e bailarinas, mas também a magia que o Festival proporcionou ao longo da semana.

O Festival Estrelas da Borborema é uma realização da Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, e marca o encerramento do ano letivo dos cursos de arte-educação do Centro Cultural e da Estação Cidadania Cultura, promovendo muita arte, música, dança e dramaturgia, além de dar oportunidades aos novos artistas da arte-educação.