Show do Mundo Bita aquece Campina Grande para o Natal Iluminado

Há menos de uma semana para o grande show do Mundo Bita, a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), renova o convite do dia 24 de novembro (domingo), a partir das 18h, no Parque do Povo. O especial de natal da turminha mais querida da criançada já aquece a população para a chegada da 11ª edição do Natal Iluminado.

A apresentação trará diversos personagens já conhecidos, como Flora, Bita, Tina, Lila, Dan, Tito. Mas, além disso, o Show do Bita em Campina Grande contará com a esperada participação do Papai Noel.

Sucesso entre as famílias, o Mundo Bita é um fenômeno nas redes sociais, que conta com mais de 19 bilhões de visualizações, 13 milhões de inscritos no canal do Youtube e vem conquistando diferentes gerações com sua mistura única de música, diversão e conteúdo educativo.

Para o espetáculo do dia 24, o público pode esperar um repertório repleto de grandes sucessos, como “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari”, além de canções temáticas como “Natal do Bita”.

“Essa é mais uma forma de lazer gratuita inserida nas ações da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. O show, com teor educativo, que precisou ser adiado do dia 12 de outubro para este mês, devido à extensão do pleito eleitoral, chega ainda mais especial, trazendo a temática do Natal e a ilustre visita do velhinho mais querido da criançada, o Papai Noel”, reforçou o secretário municipal de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho.

Show do Mundo Bita

Criando um universo lúdico, que encanta crianças e adultos com suas músicas alegres, personagens carismáticos e histórias envolventes, o Mundo Bita estimula a imaginação e o aprendizado, com canções que abordam temas como amizade, respeito, meio ambiente e diversidade.

O “Show do Bita – Crescer e Aprender”, que vai animar o Parque do Povo, convida o público para uma nova aventura, com um espetáculo temático que incentiva as crianças a explorarem o mundo e a natureza através da música.

Além disso, o espetáculo reforça a importância da educação inclusiva e democrática, adaptada às necessidades da nova geração infantil, abordando como as escolas podem ser um espaço de solidariedade, inclusão e construção de amizades.