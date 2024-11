Dança do Ventre abrilhanta terceira noite do Festival Estrelas da Borborema

O público do Teatro Municipal Severino Cabral deu a volta ao mundo com as apresentações das turmas da Dança do Ventre, na terceira noite do Festival Estrelas da Borborema.

Embalados pela riqueza de uma das danças mais antigas que existe, a plateia embarcou na beleza e desenvoltura das apresentações, que representou vários países, incluindo o Brasil.

O espetáculo – que foi pensado pela professora Luciana Nóbrega, juntamente com as turmas da Dança do Ventre -, levou um pouco da cultura e da dança milenar, que evoluiu através do tempo.

“A escolha do tema “As voltas que o mundo dá” é uma segunda edição do que apresentamos em 2018, mas totalmente nova, com outros países e outras coreografias. É sempre uma loucura boa, requer muito estudo e tudo é feito de forma muito cuidadosa, para fazer a fusão da dança daquele determinado país com a dança do ventre”, explicou.

Givaldo Cruz, aluno do Centro Cultural Lourdes Ramalho, destacou o papel do CCLR na formação desses artistas e o prazer de se apresentar em mais um Festival.

“É sempre maravilhoso participar do Festival, apesar do nervosismo, mas é sempre um desafio gostoso. Sou aluno do Centro Cultural há alguns anos, entrei inicialmente nas turmas de Yoga, mas a professora Luciana me convidou para dançar e aqui estou eu”, reforçou.

A aluna Karina Trajano também referendou a emoção de participar do Festival Estrelas da Borborema.

“É mágico participar do Estrelas da Borborema. A criação do espetáculo é incrível. A forma de criar, o carinho, o apoio. Luciana nos trata com filhos e por isso chamamos ela de mãe”, brincou.

Quarto dia de Festival

Realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, o Festival Estrelas da Borborema vai até a próxima sexta-feira, 22, levando muita arte, música, dança e dramaturgia ao Teatro Municipal Severino Cabral – sempre a partir das 18h30.

Nesta quinta-feira, 21, as danças livres vão “invadir” o Teatro Municipal, com os alunos dos cursos de: Dança de Salão, 3ª Idade; Dança Contemporânea; Dança Urbana; Ritmos; Fusion Bellydance; Danças Populares e Folclóricas; Jazz Dance.

As apresentações terão como tema filmes que fizeram sucesso dos anos 1960 até os dias atuais, como: “A pedra do reino”; “Carimbó, raiz da vida”; “Os embalos de sábado à noite”; “A noiva cadáver”; “Harry Potter”; “Flash dance”; “Central do Brasil”, entre outros. Além disso, haverá a participação especial do grupo de k-pop Royalty, que fará a abertura do espetáculo.

Os ingressos para os espetáculos de hoje e de amanhã já estão esgotados.