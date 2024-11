João Pessoa: Viva o Centro com Música traz ópera e jazz na programação

Na terceira semana do mês de novembro, o projeto ‘Viva o Centro com Música’ apresenta, no Centro Cultural de São Francisco (CCSF), nesta quarta (20) e quinta-feira (21), uma programação diversificada que valoriza tanto a música clássica quanto o jazz, MPB e regional. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Nesta quarta-feira, a programação tem início às 17h30 com o Curta Ópera – Dueto, oferecendo ao público uma seleção de peças clássicas em um formato intimista e acessível. Logo em seguida, às 18h15, será a vez do combo instrumental da Big Band Rubacão Jazz, composto por Rodrigo Alves (sanfona), Diego Rafael (guitarra), Hermano de Paula (baixo), Fábio Lima e Daniel Araújo (bateria e percussão).

Na quinta-feira, o evento continua com mais música de excelência. Às 17h30, o Curta Ópera – Dueto retorna para uma nova apresentação, oferecendo ao público uma nova oportunidade de apreciar o canto lírico. A noite será encerrada em grande estilo pela Big Band Rubacão Jazz, a partir das 18h15. O grupo promete animar a plateia com arranjos vibrantes e a energia contagiante do jazz.

Mudança de local – Na sexta-feira (22), o projeto Viva o Centro com Música não realizará apresentações no CCSF devido à programação previamente agendada no local. De forma que o evento será transferido, excepcionalmente, para Academia Paraibana de Letras (APL), que fica na frente do CCSF, com as apresentações começando às 17h30 no novo jardim das letras.

Projeto – O ‘Viva o Centro com Música’ proporciona um ambiente acolhedor para todos que desejam desfrutar de cultura e arte. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec-JP), em parceria com o Governo da Paraíba, e visa revitalizar o Centro Histórico da cidade por meio de atividades culturais, democratizando o acesso à música de qualidade e incentivando a ocupação dos espaços públicos pela comunidade. A segunda edição do projeto teve início em agosto e segue até o mês de janeiro de 2025.

Música, inovação e tecnologia – O ‘Viva o Centro com Música’ também abre espaço para inovação tecnológica. Por meio de uma pesquisa pioneira, o projeto explora o uso de software livre e hardwares acessíveis para gravação e sonorização de eventos e estúdios caseiros. O objetivo é criar um protocolo para sonorização, gravação e transmissão ao vivo utilizando o sistema Linux, mais especificamente o Jack Áudio Connection Kit, tornando o empreendedorismo musical mais acessível.