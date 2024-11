Teatro Municipal Severino Cabral recebe Festival Estrelas da Borborema

Chegou o grande dia! A partir desta segunda-feira, 18, o Festival Estrelas da Borborema 2024, realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), vai tomar conta do Teatro Municipal Severino Cabral. O evento, que está em sua 3ª edição, marca o encerramento do ano letivo do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR) e da Estação Cidadania-Cultura.

O Festival, que vai até o próximo sábado, 22, promete levar muita arte, música, dança e teatro ao público. As apresentações começam sempre a partir das 18h30, reforçando não apenas o ingresso de todos os alunos nas mais diversas vertentes das artes, como também o compromisso da gestão em promover a cultura como uma importante ferramenta social.

Iniciando a programação, a noite desta segunda-feira terá como espetáculo o Recital Musical “Brasilidades”. Reunidos, os alunos dos cursos de Violão Popular, Sanfona Popular, Pífano e Percussão e o Coro Municipal, irão reproduzir clássicos da nossa Música Popular Brasileira, ao lado dos professores José Carlos, Silvio Silva, Roninho do Acordeon e Einstein Felinto.

“Vamos apresentar um repertório repleto de ritmos, como xote, baião, ciranda, boleros, além de clássicos da Música Popular Brasileira. Vai ser uma noite muito especial”, detalhou Silvio Silva, professor do curso de Pífano e Percussão do CCLR.

Dando continuidade à programação, nesta terça-feira, 19, duas peças teatrais serão encenadas, no palco do Severino Cabral, pelos alunos do curso de Artes Cênicas. A primeira, intitulada de “Além do Avental”, tem o texto de Zacky Cavalcanti, aluno do CCLR, baseado na obra “O Pequeno Príncipe” de Saint Exupéry. A classificação é livre.

A segunda peça, chamada de “Metaverso Digital”, foi criada pelos alunos Renato Fragoso, Cynthia Emanuelle, Pedro Lucas e pelo arte-educador Flávio Guilherme, baseada nas músicas: “Admirável Gado Novo”, “Admirável Chip Novo”, “O que sobrou do Céu”. A classificação é para 16 anos e contém temas sensíveis como suicídio e bullying.

Na quarta-feira, dia 20, teremos as apresentações dos alunos e alunas da Dança do Ventre, com o tema “Nas voltas que o mundo dá”. No espetáculo, o público fará uma viagem, através da dança, a diversos países, encantando-se com a beleza e desenvoltura de cada movimento.

Na quinta-feira, 21, teremos apresentações de danças livres com os alunos dos cursos de Dança de Salão; 3ª Idade; Dança Contemporânea; Dança Urbana; Ritmos; Fusion Bellydance; Danças Populares e Folclóricas e do Jazz Dance.

As apresentações terão como tema filmes que fizeram sucesso dos anos 1960 até os dias atuais, como: “A pedra do reino”; “Carimbó, raiz da vida”; “Os embalos de sábado à noite”; “A noiva cadáver”; “Harry Potter”; “Flashdance”; “Central do Brasil”, entre outros. Além disso haverá a participação especial do grupo de k-pop Royalty, que fará a abertura do espetáculo.

Finalizando na sexta-feira, dia 22, chega a vez das apresentações das turmas de Ballet Clássico, tanto do Centro Cultural como da Estação. Os espetáculos vão englobar trechos das histórias de grandes ballets de sucesso, como: “Coppélia”; “Cinderella”; “O Quebra-nozes” e “Don Quixote”. A abertura da noite será realizada por alunos convidados da cidade de Fagundes.

Além disso, em todos os dias de Festival, serão expostos os trabalhos dos alunos de Pintura em Tela no Hall de entrada do Centro Cultural Lourdes Ramalho.

O maior número de ingressos para o Festival Estrelas da Borborema foi distribuído para os próprios alunos, que deverão convidar amigos e familiares. Os demais ingressos estão disponíveis para compra, presencialmente, no Centro Cultural Lourdes Ramalho até atingir a lotação máxima do Teatro Severino Cabral.