Sabadinho Bom apresenta trombonista Gilvando Azeitona, em João Pessoa

O trombonista Gilvando Azeitona será a atração do próximo Sabadinho Bom que, em novembro, traz uma programação voltada para o mês da Consciência Negra. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Capital, a partir das 12h30.

“O Sabadinho Bom é uma ação cultural extremamente importante para todos nós da Prefeitura da Capital, porque em um único momento nós conseguimos promover e estimular a cultura de João Pessoa e da Paraíba em torno do choro e do samba, mas também conseguimos dinamizar um ambiente histórico da cidade, importante para todos nós, como é o Centro Histórico”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirma que ali a Funjope atrai um público forte todas as tardes de sábado, mobilizando uma microeconomia em torno do comércio ambulante, bares, restaurantes e cafés que dão vida a esse território. “Eu sempre agradeço a todos os músicos, cantores, cantoras e, sobretudo, neste mês que é muito especial para todos nós. Estamos dedicando o Sabadinho Bom ao mês da Consciência Negra. É um momento também de reflexão sobre o enfrentamento ao racismo em João Pessoa e no Brasil”, acrescenta.

Para o músico, o Sabadinho Bom é um evento de muita representatividade, principalmente para os artistas da terra. “É uma iniciativa de grande importância para os artistas da Paraíba, sobretudo, os locais. O Sabadinho Bom é um projeto que enfatiza a música brasileira no gênero samba e choro. Essencial na divulgação constante de nossos talentos”, observa Gilvando Azeitona.

O repertório será composto por música instrumental, incluindo, de forma especial, o chorinho, mas passeando também pelo samba e forró.

Na lista de músicas estão Paraquedista, do compositor paraibano José Leocádio; Na Glória, de Raul de Barros; Feira de Mangaio, de Sivuca; Neném, do grande sanfoneiro Pinto do Acordeon, sem deixar de apresentar outros grandes nomes da música paraibana, como Livardo Alves, Bebé de Natércio, Antônio Benedito, entre outros.

Dividem o palco com o trombonista Gilvando Azeitona os músicos Sérgio Gallo no contrabaixo, Potyzinho Lucena no cavaquinho, Igo Wendel nos teclados, Novinho no pandeiro.

“Minha expectativa é de que será uma tarde maravilhosa, de muita música para ouvir e dançar. Estarei esperando um público bem animado na Praça Rio Branco e dedico esta apresentação a todos os meus amigos da música. Também estamos abertos à participação de quem se habilitar a levar seu instrumento”, completa o instrumentista.