Funesc abre edital para contratação de atividades voltadas ao público infantil

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) lançou edital de seleção de apresentações e atividades voltadas para o público infantil, que devem compor a programação do projeto ‘Férias Funesc’, entre os dias 13 e 31 de janeiro de 2025, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras.

Serão selecionadas 27 propostas inscritas por grupos e/ou artistas que atuam nas áreas de circo, artes visuais, dança, teatro, música, audiovisual.

O edital está disponível no site da Fundação (www.funesc.pb.gov.br) e as inscrições seguem até o dia 14 de dezembro.

No total, serão investidos R$ 89 mil na contratação de 17 vivências (música, circo, dança, teatro e audiovisual); seis espetáculos de artes cênicas (circo, dança e teatro) e quatro contações de histórias (literatura). Os valores variam de acordo com cada atividade.

Podem se inscrever no processo seletivo grupos, artistas independentes e coletivos que possuem produções voltadas para o universo infantil. Do total das vagas, 50% serão direcionadas para artistas mulheres ou grupos que tenham pelo menos 70% de integrantes do gênero feminino.

O projeto ‘Férias Funesc’ é uma ação da Fundação Espaço Cultural da Paraíba e visa oferecer às famílias paraibanas atividades lúdicas em diversos segmentos culturais, de forma gratuita. A programação acontece nas cidades de João Pessoa (Espaço Cultural), Campina Grande (Cineteatro São José) e Cajazeiras (Teatro Íracles Pires-ICA).

Serviço:

Edital Férias Funesc Janeiro 2025

Inscrições: 14/11 a 14/12 de 2024

Edital disponível em: funesc.pb.gov.br

Formulário de inscrição Vivências lúdicas: https://forms.gle/ 2qTdJWNLgqACPTtQ9

Formulário de inscrição Espetáculos e contações: https://forms.gle/ RWtJX3wsqGnmjWvL6