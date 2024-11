Programa Espaço Cultural tem tributo a Carlos Aranha e ‘Música Preta da PB

O programa Espaço Cultural, desta quinta-feira (14), segue com um passeio pela ‘música preta’ da Paraíba, em comemoração ao Mês da Consciência Negra e integrando a programação do Pretitudes (evento realizado pelo Governo do Estado, através da Funesc).

Também vai ao ar um tributo a Carlos Aranha. A edição e apresentação são do jornalista e radialista Jãmarrí Nogueira. Com transmissão pela Rádio Tabajara FM (105,5), o programa vai das 22h até a meia-noite.

Durante este mês, o programa vai destacar artistas paraibanos que integram a cena preta, em diversos gêneros musicais (como MPB, forró, rap, reggae e rock). Hoje, a playlist terá canções interpretadas por Sandra Belê, Nathalia Bellar, Chico César, Escurinho, Pedro Índio Negro, Gláucia Lima e Mebiah.

O primeiro bloco será especial porque é dedicado ao saudoso jornalista paraibano Carlos Aranha (imortal da APL), que faleceu no último dia 11, em João Pessoa, aos 78 anos de idade. Aranha também era ator, diretor, escritor, cineasta, produtor cultural, cantor e compositor. O tributo reunirá músicas de Aranha gravadas por ele mesmo e por Gustavo Magno. Essa homenagem trará, inclusive, uma raridade sonora da década de 1970.

Música Preta – Ao todo, serão quatro quintas-feiras como ‘esquenta’ para o show musical do Pretitudes (que acontecerá dia 24 deste mês no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa, com entrada gratuita). A III Noite da Música Preta terá Elon, Vó Mera, Escurinho, Lau Capym, Nathalia Bellar, Helton Souza, Filosofino e Helayne Cristini.

Na edição de abertura, dia 7, o programa tocou músicas de Toni Silva, Preto A, Kojak do Banjo, Afrosonoro, Anita Garyballdi, Laiz de Oyá, Pablito e Mari Santana. O Espaço Cultural também tem transmissão pelo site da rádio Tabajara. Antenado com as convergências de plataformas, o programa – que só toca música da Paraíba – pode ser ouvido pelo site https://radiotabajara.pb.gov.br/radio-ao-vivo/.