Festival Pretitudes: Funesc inscreve para curso básico ‘Técnicas de Palco’

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) está com inscrições abertas para o curso básico de ‘Técnicas de Palco’, ministrado por Márcio Mésk (SP). A atividade é gratuita e faz parte da programação do Festival Pretitudes, em alusão ao Novembro Negro. As aulas ocorrem de 18 a 24 de novembro, sempre das 14h às 18h.

O curso técnicas de palco habilita profissionais para atuarem nas etapas do processo de pré-produção, pós-produção, organização e execução de diversos eventos.

A metodologia inclui teoria e prática, ministrado por instrutor experiente no mercado do show business, usando como recursos didáticos instrumentos musicais, equipamentos de áudio e manual autoral desenvolvido pela Stage Punch.

A abordagem irá proporcionar aos alunos uma imersão direta no ambiente, incentivando-os a conduzir, na prática, o que foi aprendido em teoria.

Sobre o ministrante

Márcio Mésk (Blau) diretor da Stage Punch e ministrante do curso Técnicas de Palco. Produtor técnico e diretor de palco com 28 anos de experiência no trabalho em estúdio, shows, festivais e turnês. Já trabalhou com artistas como: Chico César, Zeca Baleiro, Lobão, O Teatro Mágico, Os Mutantes, Arnaldo Antunes, Marina Lima, Lenine, Paulo Miklos, Richard Bona e Mayra Andrade, entre outros. Atualmente acompanha os artistas: Hermeto Pascoal e Luíza Possi.

Festival Pretitudes

Em alusão ao ‘Novembro Negro’, a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana (Semdh), promove a quarta edição do ‘Festival Pretitudes’. A ação tem início no dia 14 de novembro, com propostas formativas, e se encerra no dia 27, com vernissage.

Formato: Curso técnicas de palco – básico

Local: Fundação Espaço Cultural José Lins do Rego – Funesc- Auditório 01, mezanino 02, acesso pelas rampas 01 e 03

Data: 18 a 24 novembro

Horários das aulas: 14h às 18h

Instrutor do curso: Márcio Mésk (Blau)

Número de vagas: 20

– Perfil do público: mínimo de 16 anos com ou sem experiência

– Entrega de certificado com 80% de participação do aluno no curso

Formulário de inscrição: https://forms.gle/ NKVagq9ejpSFv2eL7