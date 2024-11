Concerto marcará 126 anos da Filarmônica Epitácio Pessoa, em Campina Grande

A Filarmônica Epitácio Pessoa completa 126 anos de história, na próxima sexta-feira, 15. Em comemoração ao aniversário, a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), vai realizar um grande concerto, no Teatro Municipal Severino Cabral no próximo no sábado, 16, a partir das 20h.

O projeto “Recordando Memórias” levará o público a uma fascinante viagem no tempo, através das músicas que marcaram os 126 anos da Filarmônica. De forma totalmente gratuita, o show vai homenagear músicos instrumentistas que foram figuras de destaque, tanto em vida quanto postumamente, ressaltando a importância das famílias que contribuíram para o desenvolvimento da rica herança cultural da Filarmônica Epitácio Pessoa.

Os ingressos podem ser reservados no site do sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/recordando-memorias/2727835?share_id=copiarlink. Também podem ser adquiridos no dia do evento no próprio Teatro Municipal.

História

“Filarmônica Campinense”, “XV de Novembro”, “Filarmônica da Rainha da Borborema”, “Sá Zefinha”, foram nomes que marcaram a Filarmônica Epitácio Pessoa, ao longo destes 126 anos.

Fundada em 15 de Novembro de 1898, pelo professor Antônio Balbino, a Filarmônica tornou-se patrimônio cultural da cidade e o mais antigo equipamento da Secretaria de Cultura de Campina Grande, após a municipalização, em 1950, quando ganhou o nome de Epitácio Pessoa, em homenagem ao único paraibano que foi presidente da República do Brasil.

Com sua história entrelaçada com a de Campina Grande, a Filarmônica Epitácio Pessoa é, apenas, 34 anos mais nova que a Rainha da Borborema.

A “Sá Zefinha”, apelido que herdou em homenagem a uma grande fã de nome homônimo, que acompanhava as apresentações da Filarmônica em meados da década de 20, trará um concerto de aniversário recheado de grandes clássicos da MPB, do jazz e marchas americanas, aos boleros.

Atualmente com 35 músicos, a tradição da centenária Epitácio Pessoa atravessa gerações e marca não só a cidade de Campina Grande, como a vida dos artistas que estão na ativa ou que já passaram pela Filarmônica.