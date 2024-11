Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba apresenta concerto com trompete solo

A Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba apresenta concerto nesta quinta-feira, 14 de novembro, com regência do maestro Luiz Carlos Durier e participação da trompetista cearense Theresa Feitosa como solista.

Este 8º concerto da temporada 2024 da OSJPB começa às 20h30, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural, com entrada gratuita.

A apresentação começa com “Wedding Marche, op. 21”, do compositor russo Aleksander Glazunov. Depois, será a vez de “Centennial Horizon”, para trompete, cordas, harpa e percussão, música do americano Kevin Mckee, com solo da trompetista Theresa Feitosa.

A música brasileira será destaque no concerto, com a execução de “Um Tom para Jobim”, do produtor musical, regente e arranjador da Orquestra Arruando, o pernambucano Melquíades Claudino. Na sequência, vem “Youth Symphony” (Sinfonia da Juventude), do russo Sergei Rachmaninoff, e “Suíte L’Arlésienne no. 1”, composição do francês Georges Bizet.

“A OSPB se preparou bem para conquistar os desafios musicais e artísticos para este concerto” disse o maestro Luiz Carlos Durier. “Apresentaremos três obras inéditas em solo paraibano e o debut da trompetista Theresa Feitosa, solista da noite. A primeira obra é uma Marcha Nupcial de Glazunov. Os ouvintes terão uma boa impressão da música e passarão a ter na memória outras músicas de casamento”, observou.

“A solista apresentará uma obra bem moderna, composta em 2011. Devido à popularidade e beleza, a obra ganhou uma orquestração para acompanhamento de cordas, harpa e percussão em 2016. Um bom momento para o contato com música bem contemporânea”.

O maestro destacou um momento que será dedicado à música brasileira na composição de Melquíades Claudino, “numa linda homenagem ao saudoso Tom Jobim”, complementou.

“O ponto alto do concerto será a apresentação da Sinfonia da Juventude de Sergei Rachimaninoff. Um belo desafio artístico em capitar todas as emoções descritas nesta belíssima obra e transmitir de forma plena. Muitas emoções também serão vividas com a música de Bizet, Suíte L’Arlesinne n. 2. Momentos de celebração, paixão e dança”, ressaltou o maestro.

Para a trompetista Theresa Feitosa, estar à frente de uma orquestra enquanto solista é um sonho de criança. “Nem mesmo eu sabia que existia dentro de mim esse sonho e ter a chance de realizá-lo é fazer jus a todo o esforço empenhado por mim e por minha família em todos esses anos. É sobretudo uma confirmação de que estou no caminho certo”, comemorou.

“A primeira vez em que vi uma orquestra tocar foi no ano de 2017, pois as condições não eram as mesmas que são hoje. E eu sou grata, principalmente a OSJPB pela oportunidade e também a responsabilidade com tantos outros jovens que passam por este espaço”, destacou.

O regente

O maestro Luiz Carlos Durier, paraibano de João Pessoa, é o regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba há 26 anos e foi regente titular da Orquestra Sinfônica da Paraíba durante nove anos.

Concluiu o ensino superior de música nos cursos de Licenciatura e Bacharelado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e desde que chegou à Escola Estadual de Música Anthenor Navarro (EEMAN), em 1991, lidera atividades de educação musical, ensinando Musicalização, Viola e Música de Câmara e Regência.

Na sua trajetória, Durier conduziu a OSPB na gravação ao vivo do CD da cantora Marinês e sua Gente, e ainda do DVD Sivuca e os Músicos Paraibanos. Regeu ainda apresentações de artistas populares com a Orquestra Sinfônica da Paraíba e Orquestra Jovem, a exemplo de Ângela Rô Rô, Arnaldo Antunes, Tico Santa Cruz e Renato Rocha (Detonautas), Flávio José, Genival Lacerda, Alcione, Toninho Ferragutti, Geraldo Azevedo, Dominguinhos, Zélia Duncan, Zé Ramalho, Cátia de França, Nathalia Bellar e Chico César.

No ano de 2012, o maestro recebeu a Comenda de Honra ao Mérito do Rotary Internacional, pelo brilhante desempenho profissional frente a OSPB.

A solista

Theresa Feitosa (trompetista) – Natural do Crato (CE), iniciou sua formação musical aos 13 anos no projeto de bandas e fanfarras da Escola Estadual Padre Luís Filgueiras, em Nova Olinda (CE), logo depois, na Banda Sinfônica do Município. É licenciada em Música pela UFCA e mestre em Práticas Interpretativas em Trompete pela UFPB.

Realizou intercâmbio na Academia de Muzica Gheorghe Dima, na Romênia, e participou de grupos camerísticos e da Gaio Jazz Band, sob a regência de Stefan Vanai. Esteve em encontros como na Associação Brasileira de Trompetistas, Sopra Metais Brazilian Brass Festival, Festival de Música de Penedo, Festival Cordas Ágio e Festival EMB UFCA.

A trompetista foi membro fundadora do grupo feminino “Nordestinadas”, no qual tocou ao lado de Mireia Farrés e idealizou o projeto “Trompete na Praça”, levando música à comunidade. Atuou como mediadora no Brazilian Brass Festival e participou de gravações de artistas locais como Bia Neves, Paulo Chagas e Milla Sampaio.

Foi musicista convidada para concertos pela Banda Sinfônica José Siqueira (UFPB), Orquestra Sinfônica da UFPB e Sexteto Tabajara. Premiada no concurso MusiCariri, Theresa também foi professora de instrumento e teoria musical na Vila Da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira (Ceará).

Atualmente, reside em João Pessoa (PB), onde faz parte do corpo docente da Escola Estadual de Música Anthenor Navarro e atua como 1° trompete na Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, além de dar continuidade às suas pesquisas com foco na integração de gênero e mulheres na música, sobretudo, da classe dos metais.

Entrada – Não é cobrado ingresso para os concertos da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. Os idosos, cadeirantes e demais pessoas com dificuldade de locomoção têm entrada acessível na lateral da Sala de Concertos, ao lado do palco da Praça do Povo. O programa deste concerto estará disponível na bio da página da OSPB no Instagram: @orquestra.ospb.

SERVIÇO

Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba

8º Concerto Oficial da Temporada 2024

Regência: Maestro Luiz Carlos Durier

Solista: Theresa Feitosa (trompete)

Dia: 14 de novembro (quinta-feira)

Hora: 20h30

Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira, Espaço Cultural

Ingresso: Gratuito