Muita cultura, arte e beleza estarão presentes no evento que marca o encerramento do ano letivo do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR) e da Estação Cidadania-Cultura, o Festival Estrelas da Borborema 2024. Realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, o Festival, que este ano acontece de 18 a 22 de novembro, sempre a partir das 18h30, chega em sua 3ª edição celebrando a arte-educação no palco do Teatro Municipal Severino Cabral, com apresentações de cerca de 50 turmas do CCLR e da Estação.

Além disso, os espetáculos reforçam não só o ingresso de todos os alunos nas mais diversas vertentes das artes, como também o compromisso da gestão em promover a cultura como uma importante ferramenta social.

“A cultura é uma poderosa ferramenta social que nos conecta, enriquece e transforma. Os cursos de artes oferecidos pela Prefeitura de Campina Grande, tanto no Centro Cultural como na Estação Cidadania Cultura, desempenham um papel fundamental na formação das pessoas, desenvolvendo habilidades de expressão, criatividade, lazer, saúde física e mental e empatia. Através da arte, aprendemos a valorizar a diversidade e a construir comunidades mais coesas e inclusivas. E esse tem sido o comprometimento da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, em levar cultura e promover essa contribuição para a Rainha da Borborema”, destacou o secretário Ronaldo Cunha Lima Filho.

A programação permeia vários temas ligados às artes, iniciando no dia 18 com o Recital Musical “Brasilidades”. Reunidos, os alunos dos cursos de Violão Popular, Sanfona Popular, Pífano e Percussão e o Coro Municipal, irão reproduzir clássicos da nossa Música Popular Brasileira, ao lado dos professores José Carlos, Silvio Silva, Roninho do Acordeom e Einstein Felinto.

Em todos os dias de Festival, serão expostos os trabalhos dos alunos de Pintura em Tela do Centro Cultural no Hall de entrada do Teatro Municipal.

Dando continuidade a programação, no dia 19 duas peças teatrais serão encenadas no palco do Severino Cabral com os alunos do curso de Artes Cênicas. A primeira, intitulada de “Além do Avental”, tem o texto de Zacky Cavalcanti, aluno do CCLR, baseado na obra “O Pequeno Príncipe” de Saint Exupéry. A classificação é livre.

A segunda peça, chamada de “Metaverso Digital”, foi criada pelos alunos Cynthia Emanuelle, Renato Fragoso, Pedro Lucas, e pelo arte-educador Flávio Guilherme, baseada nas músicas: “Admirável Gado Novo”, “Admirável Chip Novo”, “O que sobrou do céu”. A classificação é para 16 anos e contém temas sensíveis como suicídio e bullying.

No dia 20, teremos as apresentações dos alunos e alunas da Dança do Ventre, com o tema: “Nas voltas que o mundo dá”. No espetáculo, o público fará uma viagem, através da dança, a diversos países, encantando-se com a beleza e desenvoltura de cada movimento.

No dia 21, teremos várias apresentações de danças livres com os alunos dos cursos de: Dança de Salão, 3ª Idade; Dança Contemporânea; Dança Urbana; Ritmos; Fusion Bellydance; Danças Populares e Folclóricas; Jazz Dance.

As apresentações terão como tema filmes que fizeram sucesso dos anos 1960 até os dias atuais, como: “A pedra do reino”; “Carimbó, raiz da vida”; “Os embalos de sábado à noite”; “A noiva cadáver”; “Harry Potter”; “Flash dance”; “Central do Brasil”, entre outros. Além disso, haverá a participação especial do grupo de k-pop Royalty, que fará a abertura do espetáculo.

Finalizando no dia 22, chega a vez das apresentações das turmas de Ballet Clássico, tanto do Centro Cultural como da Estação. Os espetáculos vão englobar trechos das histórias de grandes ballets de sucesso, como: “Coppélia”; “Cinderella”; “O Quebra-nozes” e “Don Quixote”. A abertura da noite será realizada por alunos convidados da cidade de Fagundes.

A maior porcentagem das entradas para o Festival Estrelas da Borborema foram distribuídas aos alunos para convidar amigos e familiares. Os outros ingressos estão disponíveis para compra, presencialmente, no Centro Cultural Lourdes Ramalho até atingir a lotação máxima do Teatro Severino Cabral.